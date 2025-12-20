Кыргызстан внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией

В Кыргызстане создаются благоприятные условия для устойчивого роста рыбного хозяйства, развития аквакультуры и привлечения инвестиций в отрасль, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
В стране поэтапно внедряется комплексная система идентификации и прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, охватывающая весь жизненный цикл - от икры до готового продукта.
На сегодняшний день:
• организован мониторинг зарыбления и перемещения икры, мальков и взрослых особей;
• обеспечена прослеживаемость рыбной продукции;
• проведена идентификация рыбных хозяйств, данные внесены в Информационную систему идентификации и отслеживания животных (ИС СИОЖ).
В 2026–2027 годах планируется внедрение полного контроля движения рыбы и рыбной продукции через ИС СИОЖ.
Каждый модуль системы будет:
• разрабатываться поэтапно,
• тестироваться в тестовом режиме,
• апробироваться в пилотном регионе,
• и только после этого внедряться по всей республике.
Работы проводятся Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов в рамках проекта
"Повышение безопасности пищевых продуктов животного происхождения путем создания комплексной интеллектуальной системы идентификации и отслеживания животных в Кыргызской Республике", финансируемого Республикой Корея. Срок реализации проекта - 2026 год.
Важный шаг вперёд:
Корейская сторона официально подтвердила принятие предложения по разработке модуля групповой идентификации рыб, который также охватит прослеживаемость рыбной продукции.
Внедрение системы позволит:
• повысить прозрачность отрасли;
• сократить нелегальный оборот продукции;
• создать благоприятный инвестиционный климат;
• обеспечить население качественной и безопасной рыбной продукцией.