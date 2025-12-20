Кыргызстан внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией

В Кыргызстане создаются благоприятные условия для устойчивого роста рыбного хозяйства, развития аквакультуры и привлечения инвестиций в отрасль, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В стране поэтапно внедряется комплексная система идентификации и прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, охватывающая весь жизненный цикл - от икры до готового продукта.

На сегодняшний день:

• организован мониторинг зарыбления и перемещения икры, мальков и взрослых особей;

• обеспечена прослеживаемость рыбной продукции;

• проведена идентификация рыбных хозяйств, данные внесены в Информационную систему идентификации и отслеживания животных (ИС СИОЖ).

В 2026–2027 годах планируется внедрение полного контроля движения рыбы и рыбной продукции через ИС СИОЖ.

Каждый модуль системы будет:

• разрабатываться поэтапно,

• тестироваться в тестовом режиме,

• апробироваться в пилотном регионе,

• и только после этого внедряться по всей республике.

Работы проводятся Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов в рамках проекта

"Повышение безопасности пищевых продуктов животного происхождения путем создания комплексной интеллектуальной системы идентификации и отслеживания животных в Кыргызской Республике", финансируемого Республикой Корея. Срок реализации проекта - 2026 год.

Важный шаг вперёд:

Корейская сторона официально подтвердила принятие предложения по разработке модуля групповой идентификации рыб, который также охватит прослеживаемость рыбной продукции.

Внедрение системы позволит:

• повысить прозрачность отрасли;

• сократить нелегальный оборот продукции;

• создать благоприятный инвестиционный климат;

• обеспечить население качественной и безопасной рыбной продукцией.