Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.90 - 102.90

Кыргызстан внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией

96  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане создаются благоприятные условия для устойчивого роста рыбного хозяйства, развития аквакультуры и привлечения инвестиций в отрасль, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В стране поэтапно внедряется комплексная система идентификации и прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, охватывающая весь жизненный цикл - от икры до готового продукта.

На сегодняшний день:

• организован мониторинг зарыбления и перемещения икры, мальков и взрослых особей;

• обеспечена прослеживаемость рыбной продукции;

• проведена идентификация рыбных хозяйств, данные внесены в Информационную систему идентификации и отслеживания животных (ИС СИОЖ).

В 2026–2027 годах планируется внедрение полного контроля движения рыбы и рыбной продукции через ИС СИОЖ.

Каждый модуль системы будет:

• разрабатываться поэтапно,

• тестироваться в тестовом режиме,

• апробироваться в пилотном регионе,

• и только после этого внедряться по всей республике.

Работы проводятся Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов в рамках проекта

"Повышение безопасности пищевых продуктов животного происхождения путем создания комплексной интеллектуальной системы идентификации и отслеживания животных в Кыргызской Республике", финансируемого Республикой Корея. Срок реализации проекта - 2026 год.

Важный шаг вперёд:

Корейская сторона официально подтвердила принятие предложения по разработке модуля групповой идентификации рыб, который также охватит прослеживаемость рыбной продукции.

Внедрение системы позволит:

• повысить прозрачность отрасли;

• сократить нелегальный оборот продукции;

• создать благоприятный инвестиционный климат;

• обеспечить население качественной и безопасной рыбной продукцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453628
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  