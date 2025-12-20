Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.90 - 102.90

Офис Почетного консула Кыргызстана открылся в Хорватии

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялось торжественное открытие офиса Почётного консула Кыргызской Республики в городе Риека, сообщает пресс-служба МИД КР.

В городе Риека Республики Хорватия состоялась торжественная церемония открытия офиса Почётного консула Кыргызской Республики. Офис, расположенный по адресу Vukovarska 10a, начнёт осуществлять деятельность, направленную на укрепление двусторонних отношений, развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также оказание консульско-правовой поддержки гражданам Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков, Почётный консул Кыргызской Республики в Риеке Боян Шиканич, представители Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, мэрии города Риека, администрации Приморско-Горанской жупании, а также приглашённые гости.

В рамках церемонии состоялись выступления почетных гостей, в которых была отмечена важность открытия консульского офиса для дальнейшего расширения кыргызско-хорватского сотрудничества, активизации межрегиональных контактов и повышения уровня взаимодействия между соответствующими государственными и деловыми структурами.

По завершении официальной части Посольством Кыргызской Республики в Венгрии была представлена презентация о Кыргызской Республике, отражающая природно-туристический, культурный и экономический потенциал страны. Презентация сопровождалась видеоматериалами, демонстрирующими природное разнообразие Кыргызстана, элементы национальной культуры и перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453629
Теги:
Хорватия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  