Офис Почетного консула Кыргызстана открылся в Хорватии

Состоялось торжественное открытие офиса Почётного консула Кыргызской Республики в городе Риека, сообщает пресс-служба МИД КР.

В городе Риека Республики Хорватия состоялась торжественная церемония открытия офиса Почётного консула Кыргызской Республики. Офис, расположенный по адресу Vukovarska 10a, начнёт осуществлять деятельность, направленную на укрепление двусторонних отношений, развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также оказание консульско-правовой поддержки гражданам Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков, Почётный консул Кыргызской Республики в Риеке Боян Шиканич, представители Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, мэрии города Риека, администрации Приморско-Горанской жупании, а также приглашённые гости.

В рамках церемонии состоялись выступления почетных гостей, в которых была отмечена важность открытия консульского офиса для дальнейшего расширения кыргызско-хорватского сотрудничества, активизации межрегиональных контактов и повышения уровня взаимодействия между соответствующими государственными и деловыми структурами.

По завершении официальной части Посольством Кыргызской Республики в Венгрии была представлена презентация о Кыргызской Республике, отражающая природно-туристический, культурный и экономический потенциал страны. Презентация сопровождалась видеоматериалами, демонстрирующими природное разнообразие Кыргызстана, элементы национальной культуры и перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.