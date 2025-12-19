Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Гулжигит Алыкулов может продолжить карьеру в минском "Динамо"

201  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов находится в шаге от перехода в минское "Динамо". Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Сергей Ильёв.

По имеющейся информации, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и сделка может быть оформлена в ближайшее время. Белорусский клуб рассматривает Алыкулова как усиление средней линии команды перед стартом нового сезона и еврокубковых матчей.

Гулжигит Алыкулов является одним из лидеров национальной сборной Кыргызстана и имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах. Его потенциальный переход в "Динамо" Минск может стать значимым шагом в карьере футболиста и открыть новые возможности для развития на европейском уровне.

В случае завершения трансфера Алыкулов станет очередным представителем Кыргызстана в чемпионате Беларуси, что может положительно сказаться на имидже кыргызстанского футбола на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453633
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  