Гулжигит Алыкулов может продолжить карьеру в минском "Динамо"

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов находится в шаге от перехода в минское "Динамо". Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Сергей Ильёв.

По имеющейся информации, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и сделка может быть оформлена в ближайшее время. Белорусский клуб рассматривает Алыкулова как усиление средней линии команды перед стартом нового сезона и еврокубковых матчей.

Гулжигит Алыкулов является одним из лидеров национальной сборной Кыргызстана и имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах. Его потенциальный переход в "Динамо" Минск может стать значимым шагом в карьере футболиста и открыть новые возможности для развития на европейском уровне.

В случае завершения трансфера Алыкулов станет очередным представителем Кыргызстана в чемпионате Беларуси, что может положительно сказаться на имидже кыргызстанского футбола на международной арене.