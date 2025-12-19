Сборная Марокко стала победителем Кубка арабских наций

Сборная Марокко завоевала Кубок арабских наций, одержав победу над командой Иордании в финальном матче турнира. Встреча состоялась 19 декабря и завершилась со счётом 3:2 в пользу марокканцев после дополнительного времени.

Основное время матча закончилось вничью - 2:2. В составе сборной Иордании дубль оформил Олван, отличившийся на 48-й минуте и реализовавший пенальти на 68-й. У Марокко голами отметились Таннане (4) и Хамдалла (87).

В дополнительное время решающий мяч забил Абдерразак Хамдалла, оформив дубль и принесший своей команде победу на 100-й минуте встречи.

Марокко стало обладателем Кубка арабских наций во второй раз в истории - ранее команда выигрывала турнир в 2012 году.