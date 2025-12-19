Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Сборная Марокко стала победителем Кубка арабских наций

205  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Марокко завоевала Кубок арабских наций, одержав победу над командой Иордании в финальном матче турнира. Встреча состоялась 19 декабря и завершилась со счётом 3:2 в пользу марокканцев после дополнительного времени.

Основное время матча закончилось вничью - 2:2. В составе сборной Иордании дубль оформил Олван, отличившийся на 48-й минуте и реализовавший пенальти на 68-й. У Марокко голами отметились Таннане (4) и Хамдалла (87).

В дополнительное время решающий мяч забил Абдерразак Хамдалла, оформив дубль и принесший своей команде победу на 100-й минуте встречи.

Марокко стало обладателем Кубка арабских наций во второй раз в истории - ранее команда выигрывала турнир в 2012 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453634
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  