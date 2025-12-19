Третий бой Шевченко - Нуньес может состояться после UFC 324

Противостояние Валентины Шевченко и Аманды Нуньес может получить продолжение в виде третьего боя. Такой сценарий станет реальным в случае успешного возвращения Нуньес и завоевания ею титула в легчайшем весе.

Ранее Шевченко и Нуньес дважды встречались в октагоне - в 2016 и 2017 годах. Оба поединка завершились победами Аманды Нуньес, однако во втором бою она выиграла лишь раздельным решением судей в крайне конкурентном противостоянии. Валентина Шевченко неоднократно заявляла, что считает тот бой несправедливо отданным сопернице.

После этих встреч Шевченко больше не выступала в весовой категории до 61 кг, сосредоточившись на наилегчайшем дивизионе, где стала чемпионкой UFC. Нуньес, в свою очередь, не выходила в октагон около 2,5 года, завершив карьеру на пике, будучи чемпионкой в двух весах.

Уже в следующем месяце Аманда Нуньес планирует возвращение, чтобы на турнире UFC 324 бросить вызов действующей чемпионке легчайшего веса Кайле Харрисон. В случае победы "Львицы" разговоры о трилогии с Шевченко неизбежно выйдут на первый план.

По информации из окружения бойцов, Нуньес не заинтересована в регулярных защитах титула и рассматривает исключительно крупные, наследственные поединки. Возможный третий бой с Валентиной Шевченко идеально вписывается в этот формат и может стать одним из самых ожидаемых событий в женском ММА.