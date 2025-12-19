Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Третий бой Шевченко - Нуньес может состояться после UFC 324

210  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Противостояние Валентины Шевченко и Аманды Нуньес может получить продолжение в виде третьего боя. Такой сценарий станет реальным в случае успешного возвращения Нуньес и завоевания ею титула в легчайшем весе.

Ранее Шевченко и Нуньес дважды встречались в октагоне - в 2016 и 2017 годах. Оба поединка завершились победами Аманды Нуньес, однако во втором бою она выиграла лишь раздельным решением судей в крайне конкурентном противостоянии. Валентина Шевченко неоднократно заявляла, что считает тот бой несправедливо отданным сопернице.

После этих встреч Шевченко больше не выступала в весовой категории до 61 кг, сосредоточившись на наилегчайшем дивизионе, где стала чемпионкой UFC. Нуньес, в свою очередь, не выходила в октагон около 2,5 года, завершив карьеру на пике, будучи чемпионкой в двух весах.

Уже в следующем месяце Аманда Нуньес планирует возвращение, чтобы на турнире UFC 324 бросить вызов действующей чемпионке легчайшего веса Кайле Харрисон. В случае победы "Львицы" разговоры о трилогии с Шевченко неизбежно выйдут на первый план.

По информации из окружения бойцов, Нуньес не заинтересована в регулярных защитах титула и рассматривает исключительно крупные, наследственные поединки. Возможный третий бой с Валентиной Шевченко идеально вписывается в этот формат и может стать одним из самых ожидаемых событий в женском ММА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453635
Теги:
Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  