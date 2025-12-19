Кубок африканских наций-2025 стартует в Марокко

Международный футбольный турнир Кубок Африки 2025 года стартует 21 декабря в Марокко. Первым матчем станет игра хозяев турнира, сборной Марокко, против команды Коморских островов на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.

Турнир из-за проблем с инфраструктурой был перенесён из Гвинеи, а матчи пройдут в шести городах - Рабат, Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер - на девяти стадионах.

В турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп:

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморы

Группа B: Египет, Южная Африка, Ангола, Зимбабве

Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана

Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан

Группа F: Кот-д"Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Действующий чемпион Кот-д"Ивуар встретится в группе F с Камеруном, Габоном и Мозамбиком. Нигерия, финалист прошлого турнира, сыграет в группе C с Тунисом, Угандой и Танзанией.

Турнир продлится до 18 января 2026 года, а финальный матч пройдет в Рабате.

Матч открытия обещает стать ярким событием для марокканских болельщиков, а в течение всего турнира планируется насыщенная программа игр с участием ведущих африканских сборных.