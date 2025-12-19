Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Кубок африканских наций-2025 стартует в Марокко

202  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный футбольный турнир Кубок Африки 2025 года стартует 21 декабря в Марокко. Первым матчем станет игра хозяев турнира, сборной Марокко, против команды Коморских островов на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah в Рабате.

Турнир из-за проблем с инфраструктурой был перенесён из Гвинеи, а матчи пройдут в шести городах - Рабат, Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер - на девяти стадионах.

В турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп:

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморы

Группа B: Египет, Южная Африка, Ангола, Зимбабве

Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана

Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан

Группа F: Кот-д"Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Действующий чемпион Кот-д"Ивуар встретится в группе F с Камеруном, Габоном и Мозамбиком. Нигерия, финалист прошлого турнира, сыграет в группе C с Тунисом, Угандой и Танзанией.

Турнир продлится до 18 января 2026 года, а финальный матч пройдет в Рабате.

Матч открытия обещает стать ярким событием для марокканских болельщиков, а в течение всего турнира планируется насыщенная программа игр с участием ведущих африканских сборных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453637
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  