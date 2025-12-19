Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Студенты КРСУ приняли участие в возложении цветов к памятнику Панфилова

195  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке студенты КРСУ приняли участие в памятном мероприятии по возложению цветов к памятнику Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Памятное мероприятие прошло с участием представителей Национальной гвардии, духовенства, ветеранов, общественных организаций и волонтёров. Церемония состоялась в атмосфере уважения и благодарности к подвигу воинов, отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.

Участие студентов КРСУ стало выражением гражданской ответственности, патриотизма и стремления к сохранению исторической памяти. Университет последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление преемственности поколений и формирование осознанной гражданской позиции у молодёжи, предоставляя широкие возможности для обучения и развития.

Подобные мероприятия подчеркивают значимость бережного отношения к истории и необходимость передачи памяти о подвиге защитников Отечества будущим поколениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453639
Теги:
памятник, Бишкек, КРСУ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  