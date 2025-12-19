Студенты КРСУ приняли участие в возложении цветов к памятнику Панфилова

В Бишкеке студенты КРСУ приняли участие в памятном мероприятии по возложению цветов к памятнику Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Памятное мероприятие прошло с участием представителей Национальной гвардии, духовенства, ветеранов, общественных организаций и волонтёров. Церемония состоялась в атмосфере уважения и благодарности к подвигу воинов, отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.

Участие студентов КРСУ стало выражением гражданской ответственности, патриотизма и стремления к сохранению исторической памяти. Университет последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление преемственности поколений и формирование осознанной гражданской позиции у молодёжи, предоставляя широкие возможности для обучения и развития.

Подобные мероприятия подчеркивают значимость бережного отношения к истории и необходимость передачи памяти о подвиге защитников Отечества будущим поколениям.