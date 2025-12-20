Погода
В Германии предъявлены обвинения членам неонацистской ячейки

Федеральный прокурор Германии предъявил обвинения восьми подозреваемым по обвинению в причастности к правоэкстремистской террористической группе, целью которой, по данным следствия, была дестабилизация демократической системы страны путем совершения нападений на мигрантов и политических оппонентов.

Обвинения предъявлены семи предполагаемым членам и одному стороннику неонацистской группировке "Последняя волна обороны", некоторые из которых подростки. Они обвиняются в покушении на убийство, заговоре с целью совершения убийства и нанесении тяжких телесных повреждений.

Большинство подростков были арестованы в мае. За исключением одного подозреваемого, освобожденного в июле, все остальные находятся в предварительном заключении.

В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что эта группа была основана в мае 2024 года и и ее участники планировали и осуществляли поджоги и взрывы в домах просителей убежища и учреждениях, связанных с левым крылом в политике.

Федеральная прокуратура приписывает группе три нападения и планируемые теракты, в том числе поджог культурного центра в Альтдёберне (земля Бранденбург), попытку, но неудачную, нападения на дом просителей убежища в Шмёльне (Тюрингия) и планы нападения на жилье просителей убежища в Зенфтенберге (также земля Бранденбург).

В результате этих инцидентов никто не пострадал. Несколько членов группы также обвиняются в ограблении и избиении людей, со значительными телесными повреждениями, говорится в заявлении прокуратуры.

Согласно документам, опубликованным в июле, члены это неонацистской ячейки планировали "развязать расовую войну, в ходе которой будет запущена спираль насилия и контрнасилия, чтобы сохранить "белую расу" и в конечном итоге уничтожить либеральную демократию", сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Они размещали расистские и антисемитские сообщения в социальных сетях и прославляли нацистскую Германию и нацистскую идеологию.

Источник: euronews.com


Германия
