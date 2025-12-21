Погода
Посольство КР в Индии провело прием для стран Африки и Латинской Америки

- Светлана Лаптева
В городе Нью-Дели прошло мероприятие с участием глав и представителей дипломатических миссий африканских государств, стран СНГ и Латинской Америки, сообщает пресс-служба МИД КР.

В мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий африканских государств, стран СНГ и Латинской Америки, аккредитованных в Республике Индия.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Посол Кыргызской Республики в Республике Индия Аскар Бешимов. В своём выступлении он подчеркнул приверженность Кыргызской Республики целям и принципам Устава ООН, а также активную позицию страны в продвижении вопросов устойчивого развития, укрепления международного мира и безопасности и превентивной дипломатии.

В ходе мероприятия также выступили Дуайен дипломатического корпуса, Посол Государства Эритрея Алем Тешайе Вольдемариам, и Посол Азербайджанской Республики Эльчин Нариман оглу Гусейнов, которые подчеркнули важность развития взаимного взаимодействия и многостороннего сотрудничества в рамках Организации Объединённых Наций.

В ходе приёма были представлены презентационные материалы и видеоролики, посвящённые приоритетам внешней политики Кыргызской Республики, а также ключевым направлениям деятельности страны в рамках ООН, включая вопросы мира и развития, климатической повестки и устойчивого развития.

Мероприятие прошло в конструктивной и доброжелательной атмосфере и способствовало укреплению диалога и развитию взаимодействия Кыргызской Республики с партнёрами из различных регионов мира.


