Школьное насилие в Караколе: ГКНБ принял меры реагирования

ГКНБ выявил факты систематического насилия в средней школе №7 имени К. Мендегул уулу города Каракол. По итогам проверки приняты кадровые и дисциплинарные меры в отношении ряда должностных лиц, следственные действия продолжаются.

По данным ведомства, проверочные мероприятия были проведены по заявлению представителя родительского комитета 9 "А" класса, которая обратилась к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. В обращении сообщалось о систематическом насилии в указанном учебном заведении.

В ходе следствия установлено, что профильные государственные органы не обеспечили должную работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также не выполнили задачи по нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения.

В связи с выявленными нарушениями ГКНБ вынес постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. В рамках его исполнения от занимаемых должностей освобождены начальник отдела образования мэрии Каракола и инспектор по делам несовершеннолетних ОВД города.

Дисциплинарные взыскания применены также к руководству и сотрудникам ОВД Каракола, начальнику Жыргаланского городского отделения милиции и вице-мэру Каракола по социальному блоку в виде выговоров, строгих выговоров и предупреждений о неполном служебном соответствии.

Кроме того, в соответствии с инструкцией МВД КР на специальный учет ОВД поставлены учащиеся старших классов школы №7, а также студент одного из колледжей.

Для недопущения аналогичных фактов в других образовательных учреждениях Иссык-Кульской области ряду государственных органов и местных властей рекомендовано разработать и реализовать дополнительные меры профилактики, а также усилить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи в рамках национального плана на 2022–2028 годы.

В настоящее время следствие продолжается.


