Свадьба в Грузии. Какой формат выбирают иностранные пары

Грузия прочно удерживает статус одного из самых востребованных направлений для свадебного туризма. Уникальный микс из кинематографичных пейзажей, глубокой культуры и поразительной простоты юридических процедур притягивает влюбленных со всех уголков планеты. В Kate&Co мы помогаем парам реализовать мечту о свадьбе в Грузии, где сама природа благословляет их союз.
Главный козырь Грузии - это отсутствие бюрократического давления. В отличие от большинства европейских стран, где сбор документов может затянуться на месяцы, грузинское законодательство позволяет официально стать семьей в считанные дни.
Команда экспертов Kate&Co отмечает, что сегодня пары уходят от шаблонных решений. Каждый запрос индивидуален, но можно выделить несколько ключевых трендов, которые пользуются наибольшим спросом:
Грузия предлагает бесконечное разнообразие декораций: от умиротворенного побережья Черного моря до заснеженных пиков Кавказа и бескрайних виноградников Кахетии. Многие пары выбирают выездные регистрации в исторических крепостях или древних храмах, чтобы наполнить событие культурным смыслом. Даже не выезжая из Тбилиси, можно найти террасы с видом, от которого захватывает дух.
Выбор стиля - важный этап планирования. Мы в Kate&Co помогаем интегрировать современные западные стандарты (минимализм, лофт или бохо) в колоритную грузинскую среду. Кто-то мечтает о классическом европейском ужине, а кто-то хочет добавить элементы национальных обрядов, таких как традиционные танцы или грузинское многоголосие.
Размер свадьбы - вопрос личных предпочтений. Мы одинаково профессионально организуем как:
Для иностранных гостей крайне важен комфорт. Популярный запрос - локации, объединяющие место церемонии и проживание. Это превращает свадьбу в полноценный совместный отпуск с близкими, избавляя от лишних переездов и логистических сложностей.
Организация праздника в другой стране требует надежного партнера. Kate&Co берет на себя все технические и правовые аспекты, чтобы вы могли наслаждаться моментом.
Иногда пары выбирают упрощенные сценарии, и мы в Kate&Co поддерживаем любое ваше решение:
Доверив свой день Kate&Co, вы получаете уверенность в том, что все организационные нюансы будут учтены, а ваша свадьба в Грузии станет эталоном стиля и комфорта.