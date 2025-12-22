Погода
Архивной службе Кыргызстана передали современное оборудование

250  0
- Светлана Лаптева
В рамках цифровой экономики, для создания условий оцифровки архивных документов и обеспечения сохранности исторического наследия, в Архивной службе началась поставка современного оборудования. Об этом сообщается на сайте службы.

Поставка включает:

- крупноформатные сканеры А2 и А3 для бережной оцифровки ветхих и объёмных документов;

- высокопроизводительные персональные компьютеры для обработки материалов;

- сервер для хранения и управления оцифрованными архивными документами. Кроме того, планируется поставка киносканера для пленочных архивных киноматериалов, а также настольных книжных сканеров формата А4.

Обеспечение современным оборудованием является важным шагом в ускорении перехода государственных архивов Кыргызстана в цифровой формат, обеспечивая их доступность и долгосрочную сохранность.

