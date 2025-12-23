Глава МИД Индии Сингх: В зоне СВО участвовали 202 индийца

В зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Российской Армии участвовали 202 гражданина Индии. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх в письменном ответе в парламент страны. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на документ.

Как утверждает политик, индийцы были "завербованы в российские вооруженные силы". По словам главы МИД Индии, 119 человек были досрочно уволены. В настоящее время продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек, добавил Сингх.

Житель Индии Сридхар Рауагуру переехал в Россию и ушел на СВО. Отмечалось, что в 2022 году индиец приехал в Пермский край, где познакомился с местной девушкой. Там он женился и принял православие. Летом 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Недавно мужчины не стало. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

Источник: lenta.ru