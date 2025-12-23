Утверждены новые представители ТПП КР за рубежом

Состоялось очередное заседание президиума Торгово-промышленной палаты, в ходе которого был рассмотрен ряд организационных вопросов, направленных на укрепление международного сотрудничества и расширение зарубежного представительства ТПП КР.
Одним из ключевых решений заседания стало утверждение новых представителей палаты за рубежом.
По итогам заседания утверждены следующие представители:
• Китайская Народная Республика, провинция Шаньси - Мусарова Амина
• Китайская Народная Республика, провинция Гуандун - Момунов Алишер
• Китайская Народная Республика, провинция Чжэцзян - Акматалиев Медербек
• Королевство Саудовская Аравия - Ибраим кызы Назира
• Соединённые Штаты Америки, г. Чикаго - Тимур Тиленов
• Соединённые Штаты Америки, штат Пенсильвания - Эсенбек Кенжетаев.