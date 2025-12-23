Утверждены новые представители ТПП КР за рубежом

Состоялось очередное заседание президиума Торгово-промышленной палаты, в ходе которого был рассмотрен ряд организационных вопросов, направленных на укрепление международного сотрудничества и расширение зарубежного представительства ТПП КР.

Одним из ключевых решений заседания стало утверждение новых представителей палаты за рубежом.

По итогам заседания утверждены следующие представители:

• Китайская Народная Республика, провинция Шаньси - Мусарова Амина

• Китайская Народная Республика, провинция Гуандун - Момунов Алишер

• Китайская Народная Республика, провинция Чжэцзян - Акматалиев Медербек

• Королевство Саудовская Аравия - Ибраим кызы Назира

• Соединённые Штаты Америки, г. Чикаго - Тимур Тиленов

• Соединённые Штаты Америки, штат Пенсильвания - Эсенбек Кенжетаев.