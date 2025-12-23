Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Утверждены новые представители ТПП КР за рубежом

209  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялось очередное заседание президиума Торгово-промышленной палаты, в ходе которого был рассмотрен ряд организационных вопросов, направленных на укрепление международного сотрудничества и расширение зарубежного представительства ТПП КР.

Одним из ключевых решений заседания стало утверждение новых представителей палаты за рубежом.

По итогам заседания утверждены следующие представители:

• Китайская Народная Республика, провинция Шаньси - Мусарова Амина

• Китайская Народная Республика, провинция Гуандун - Момунов Алишер

• Китайская Народная Республика, провинция Чжэцзян - Акматалиев Медербек

• Королевство Саудовская Аравия - Ибраим кызы Назира

• Соединённые Штаты Америки, г. Чикаго - Тимур Тиленов

• Соединённые Штаты Америки, штат Пенсильвания - Эсенбек Кенжетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453699
Теги:
ТПП, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  