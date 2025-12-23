Комиссия СНГ обсудила малые атомные реакторы и урановые хвостохранилища

Комиссия государств СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях впервые провела заседание в Ташкенте. Представители стран содружества обсудили реакторы малой мощности, рекультивацию урановых хвостохранилищ и применение мирного атома для утилизации пестицидов и батарей.

В Ташкенте 1 состоялось 26-е заседание комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передаёт корреспондент "Газеты".

В нем приняли участие представители атомной отрасли Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Открывая встречу, заместитель директора агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") Нозим Муксинов подчеркнул, что проведение заседания в стране стало "подтверждением того, что Узбекистан становится активным участником международного ядерно-энергетического диалога".

Безопасность обязательна

Действующий председатель комиссии, первый заместитель главы МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов заявил, что развитие атомной энергетики возможно лишь при соблюдении высочайших стандартов безопасности и ответственности.

"Наша общая задача - создать безопасные, эффективные и экологически чистые решения, которые будут служить на благо наших народов", - подчеркнул он.

"В Узбекистане ведётся обширная работа по формированию благоприятного общественного мнения об атомной отрасли и проекте строительства АЭС, как и работа по усилению кадрового потенциала", - сказал Нозим Муксинов, делая акцент на теме ядерной безопасности. Ранее "Узатом" сообщил, что общественные слушания по проекту строительства АЭС в стране состоятся 23 декабря.

"Узбекистан также комплексно развивает использование мирного атома в гражданских отраслях", - добавил Нозим Муксинов. В частности, проекты в этой сфере включают создание современной инфраструктуры ядерной медицины для улучшения диагностики и лечения онкобольных, а также внедрение радиационных технологий в сельскохозяйственном секторе.

Заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, в свою очередь, обратил внимание на утверждённый в октябре на саммите СНГ в Душанбе формат Совета глав "СНГ плюс". "То есть у вас есть возможность установить очень хорошие деловые контакты, рабочие контакты со многими международными организациями, которые занимаются вопросами атома, атомной энергии", - уточнил Ильхом Нематов.

Малые реакторы и большие отходы

Заседание проходило за закрытыми дверями, однако практические итоги были озвучены для прессы. По словам Азамата Мамбетова, одним из ключевых вопросов стало использование атомных реакторов малой мощности. Эта технология уже применяется в России и рассматривается к внедрению в Узбекистане и Кыргызстане.

"Многие страны переходят на этот источник энергии", - отметил он.

Кроме того, участники обсудили ход межгосударственной программы рекультивации территорий, пострадавших от добычи урана, и одобрили отчёт о реализации плана мероприятий на 2021−2025 годы в рамках программы сотрудничества стран СНГ в области мирного атома до 2030 года.

Обсуждение мирного атома в Ташкенте также затронуло сразу несколько долгосрочных экологических и технологических вызовов для стран СНГ, где стороны видят применение ядерных технологий.

Одна из них - накопленные за десятилетия запасы неиспользованных пестицидов. По оценкам, в странах Центральной Азии их объем достигает 25 тысяч тонн, в России - около 20 тысяч тонн.

Как отметил Азамат Мамбетов, речь идёт не просто о складируемых отходах, а о прямой угрозе почвам и экосистемам.

"Обсуждался вопрос создания полигона именно неиспользованных пестицидов, для этого необходима грамотная утилизация", - отметил председатель комиссии.

Вторая тема связана с быстрым ростом электротранспорта. Массовое распространение электромобилей ставит вопрос переработки литиевых аккумуляторов и электронакопителей. По словам Азамата Мамбетова, в регионе уже формируются условия для переработки аккумуляторов и производства новых батарей. "Конечно, без научных подходов, не было бы развития в этом направлении", - подчеркнул он.

Источник: gazeta.uz