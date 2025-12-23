Первый полнометражный 3D-мультфильм сняли в Узбекистане

В Узбекистане с 25 декабря начнётся показ первого полнометражного анимационного фильма, снятого в технологии 3D. Он получил название "Сехрландия: героическая миссия" (Сехрландия в переводе с узбекского языка - Волшебная страна).

Фильм, рассчитанный на детей от 5 лет, снят по заказу Центра развития детского контента при Министерстве дошкольного и школьного образования студией Lola Animation.

По сюжету четыре друга - Темур, Улугбек, Джалалиддин и Бабур (по именам исторических личностей) - через волшебный портал попадают в волшебный мир. Там они столкнутся со злодеем Олабужи (примерный перевод - Бабайка), который со своими воинами хочет украсть машину времени. Они также встретят робота Замон (Время), который будет им помогать.

Героев фильма озвучили Улугбек Шодибеков (Темур), Бахриддин Хусниддинов (Улугбек), Джахонгир Ходжаев (Бабур), Абдурахим Грид (Джалалиддин), Шахзода Мухаммедова (Биби), Алишер Узаков (Бужи), Боир Холмирзаев (Олабужи) и Бехзод Мухаммадкаримов - (робот Замон).

В Центре развития детского контента отметили, что цель мультфильма - привить детям такие ценности, как дружба, взаимная поддержка, доброта и сплочённость.

Премьеру фильма 19 декабря с сыном посетила глава Администрации президента Саида Мирзиёева. Присутствовал также вице-президент по развитию талантов в компании The Walt Disney, 8-кратный лауреат премии "Эмми" и основатель телекомпании Screecherspix Хайма Вашингтон.

"Я своими глазами увидела, что этот мультфильм действительно нашёл отклик в сердцах детей", - написала она в своём Telegram-канале.

"Это лишь первый шаг, но самое главное - он уже сделан. Как мама могу сказать: для нас чрезвычайно важно, чтобы наши дети росли, смотря современные мультфильмы на родном языке, близкие им по духу и мировосприятию", - отметила она.

Источник: gazeta.uz