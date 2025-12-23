Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Первый полнометражный 3D-мультфильм сняли в Узбекистане

147  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане с 25 декабря начнётся показ первого полнометражного анимационного фильма, снятого в технологии 3D. Он получил название "Сехрландия: героическая миссия" (Сехрландия в переводе с узбекского языка - Волшебная страна).

Фильм, рассчитанный на детей от 5 лет, снят по заказу Центра развития детского контента при Министерстве дошкольного и школьного образования студией Lola Animation.

По сюжету четыре друга - Темур, Улугбек, Джалалиддин и Бабур (по именам исторических личностей) - через волшебный портал попадают в волшебный мир. Там они столкнутся со злодеем Олабужи (примерный перевод - Бабайка), который со своими воинами хочет украсть машину времени. Они также встретят робота Замон (Время), который будет им помогать.

Героев фильма озвучили Улугбек Шодибеков (Темур), Бахриддин Хусниддинов (Улугбек), Джахонгир Ходжаев (Бабур), Абдурахим Грид (Джалалиддин), Шахзода Мухаммедова (Биби), Алишер Узаков (Бужи), Боир Холмирзаев (Олабужи) и Бехзод Мухаммадкаримов - (робот Замон).

В Центре развития детского контента отметили, что цель мультфильма - привить детям такие ценности, как дружба, взаимная поддержка, доброта и сплочённость.

Премьеру фильма 19 декабря с сыном посетила глава Администрации президента Саида Мирзиёева. Присутствовал также вице-президент по развитию талантов в компании The Walt Disney, 8-кратный лауреат премии "Эмми" и основатель телекомпании Screecherspix Хайма Вашингтон.

"Я своими глазами увидела, что этот мультфильм действительно нашёл отклик в сердцах детей", - написала она в своём Telegram-канале.

"Это лишь первый шаг, но самое главное - он уже сделан. Как мама могу сказать: для нас чрезвычайно важно, чтобы наши дети росли, смотря современные мультфильмы на родном языке, близкие им по духу и мировосприятию", - отметила она.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453705
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  