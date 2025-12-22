США приостановили лотерею грин-карт из-за стрельбы в университете

США приостанавливают действие иммиграционной программы Diversity Visa (DV1), также известной как лотерея грин-карт, после стрельбы в Брауновском университете, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Ноэм рассказала, что стрелок Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США в 2017 году по программе DV1 и получил грин-карту.

"По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS (Службе гражданства и иммиграции США) приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы", - написала Ноэм в соцсети X.

Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденсе (штат Род-Айленд, США) произошла 13 декабря. В результате погибли два студента.

Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэл Невеш Валенте. Он учился в Брауновском университете в 2000 году. Мужчина также подозревается в убийстве профессора Массачусетского технологического института, совершенном через два дня после стрельбы. 18 декабря Невеш Валенте был найден мёртвым в складском помещении в Нью-Гэмпшире. По данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство. Его мотивы остаются неизвестными.