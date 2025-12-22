Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

США приостановили лотерею грин-карт из-за стрельбы в университете

73  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США приостанавливают действие иммиграционной программы Diversity Visa (DV1), также известной как лотерея грин-карт, после стрельбы в Брауновском университете, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Ноэм рассказала, что стрелок Клаудио Мануэл Невеш Валенте въехал в США в 2017 году по программе DV1 и получил грин-карту.

"По указанию президента Трампа я немедленно поручила USCIS (Службе гражданства и иммиграции США) приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы", - написала Ноэм в соцсети X.

Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденсе (штат Род-Айленд, США) произошла 13 декабря. В результате погибли два студента.

Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэл Невеш Валенте. Он учился в Брауновском университете в 2000 году. Мужчина также подозревается в убийстве профессора Массачусетского технологического института, совершенном через два дня после стрельбы. 18 декабря Невеш Валенте был найден мёртвым в складском помещении в Нью-Гэмпшире. По данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство. Его мотивы остаются неизвестными.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453706
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  