О чем говорили лидеры ЕАЭС на встрече в Санкт-Петербурге

В город на Неве приехали лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. ЕАЭС утвердился как один из центров зарождающегося многополярного мира, заявил Путин. На саммите был подписан ряд важных документов, в том числе соглашение о свободной торговле с Индонезией, сообщает "Российская газета".

Главы государств и правительств встретились в узком и расширенном составах, а также подписали целый ряд важных документов. Саммит прошел в здании Президентской библиотеки имени Ельцина. Кроме президента России, в саммите в узком составе приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. В расширенном формате к ним присоединились лидеры и представители других государств - президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (в видеобращении), представители Ирана и Индонезии.

Владимир Путин предложил подвести итоги года и рассмотреть ряд важных решений по углублению взаимодействия.

"ЕАЭС прочно утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает поступательно развиваться", - подчеркнул он. Это приносит реальную выгоду странам, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии граждан, считает Путин. "И в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран "пятерки" и всего евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике", - добавил он.

В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС - поэтому с большой речью выступил Лукашенко. "Важно выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую "пятилетку", - подчеркнул президент Беларуси и поддержал поиск партнеров из числа стран глобального большинства: - "продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут".

"При всех наших достижениях сохраняются и проблемы", - не скрывал Лукашенко. Среди них он назвал перенос сроков формирования единых энергетических рынков. "Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку", - также заявил президент Беларуси.

На заседании в расширенном составе Путин подчеркнул, что участие в работе ЕАЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом экономики. "Растет совокупный ВВП", - констатировал он, добавив, что здесь чемпион - Кыргызстан с заметным ростом в 10 с лишним процентов ВВП.

"В ЕАЭС налажена устойчивая, независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - оценил президент РФ. Он отметил устранение многих торговых барьеров и улучшение координации в сфере таможенной и налоговой политики. Еще один приоритет - укрепление транспортного каркаса Союза.

"Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением", - заявил Путин. Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, заключены торговые соглашения с ОАЭ, Монголией. Сегодня же был подписан такой же документ с Индонезией.

"Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран "пятерки" с одной из крупнейших и более динамично развивающихся экономик Азии и всего мира", - пояснил президент РФ.

В проработке преференциальное соглашение с Индией, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП, сказал Путин. По его словам, индийская сторона готова активизировать процесс согласования этого важного документа.

В 2026 году председательство в ЕАЭС переходит к Казахстану, решено, что саммит пройдет в конце мая в Астане.

Перед саммитом Путин отдельно пообщался с коллегами - президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Жапарову Путин предложил поговорить по двусторонним отношениям, а встречу с Лукашенко начал с комплиментов. "Смотрел ваше выступление в прямом эфире - глубокое и, как в таких случаях говорят, сбалансированное", - оценил он, добавив, что слушал Послание Лукашенко на Всебелорусском народном собрании с удовольствием и интересом. Президент России отметил плотную работу кабминов. "Никаких вопросов, требующих нашего внимания, практически нет, но всегда находится, о чем поговорить", - добавил он.

Лукашенко согласился, что двусторонних вопросов для обсуждения на уровне президентов осталось немного. "Правительства неплохо работают", - поддержал он. "Мы реализовываем все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики", - констатировал белорусский президент. "Итоги года с Владимиром Путиным" Лукашенко оценил как "знаковое и смелое мероприятие в нынешней ситуации". Он назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. "Мы никому ничего не навязываем - хотите, учитывайте во внутренней политике, не хотите - не берите. Но пример хороший, если кто-то настроен на интеграцию", - заключил он.

22 декабря, во второй день предновогодних встреч в верхах в Санкт-Петербурге, пройдет неформальный предновогодний саммит СНГ. Такое мероприятие - это уже многолетняя традиция. Причем обычно лидеры не просто общаются в свободном режиме - Путин всегда готовит гостям большую культурную программу. Так, например, они уже посещали Петергоф и Царское Село, горнолыжный комплекс "Игора" в Ленинградской области.