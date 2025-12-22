Узбекистан предложил странам ЕАЭС развивать совместные проекты кооперации

Узбекистан предлагает странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформировать совместный перечень проектов в промышленной кооперации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. Напомним, что Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В апреле республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации. Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях", - сказал Мирзиёев, на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе.

По его оценке, в связи с вступлением Узбекистана в ЕАБР (Евразийский банк развития), "целесообразно вместе определить стратегические направления партнёрства и разработать дорожную карту, охватывающую приоритетные инфраструктурные и зелёные проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса".

"Убеждены, что банк может стать не только источником финансирования, но и катализатором привлечения инвестиций в интеграционные проекты", - отметил президент Узбекистана.

Также в своем выступлении он Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля. Он выразил уверенность что трансграничный обмен данными в ЕАЭС послужит росту эффективности таможенного контроля.

"Проводится работа в формате совместно рабочей группы. Ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте. Мы также участвуем отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями.

Приветствую решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информации о товарах транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверенны трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствует интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры", - сказал узбекистанский лидер в своем выступлении.

Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял на заседании Евразийского межправсовета, что актуальным вопросом сотрудничества республики со странами ЕАЭС становится диверсификации транспортных коридоров, упрощение и цифровизация перевозок, развитие новых логистических цепочек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации.

"Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.

Источник: РИА новости