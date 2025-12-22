ТПП подписала соглашение с Китаем об открытии центра по подготовке рабочих

Известная китайская поговорка гласит: "Мы сами выбираем себе друзей и врагов, но соседи даны нам Небом". Можно с большой уверенностью утверждать, что в Кыргызстане максимально приветствуется появление китайских компаний, а в Китае – кыргызских. Высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем поддерживается на всех уровнях – не только на государственном и муниципальном, но и на уровне бизнеса двух стран. Это способствует решению основной задачи – расширению взаимоотношений между нашими странами. И то, что в Бишкеке скоро появится совместный учебный центр по подготовке специалистов среднего звена, еще одно тому подтверждение.

- Торгово-промышленная палата Кыргызстана подписала соглашение с одним из крупнейших университетов Китая Цинхуа об открытии в Бишкеке центра по подготовке и переподготовке рабочих разных специальностей, - сообщил в интервью vb.kg вице- президент Торгово-промышленной палаты Авазбек Керимбаев. – Подписание состоялось во время недавно прошедшей в Бишкеке выставки КYRGYZ EXPO-25. Ее, кстати, посетили представители многих китайских компаний как уже работающих в нашей стране, так и интересующихся развитием своего бизнеса у нас. И это не может не радовать.

Авазбек Джамалидинович, что это будет за центр?

- Учитывая постоянно растущий поток китайских предпринимателей в нашу страну, ориентированных на работу в различных отраслях экономики, университет Цинхуа готов профинансировать создание учебного центра для подготовки высококвалифицированных кадров для работы как в этих компаниях, так и в отечественных. Иными словами, всем нужны рабочие руки с соответствующим багажом знаний по своим специальностям. Поэтому и было решено начать их подготовку у нас. И, исходя из того, какие специальности наиболее востребованы, по ним и будет вестись обучение. Министерство образования готово предоставить здание для открытия центра.

Сейчас мы согласовываем, по каким конкретно специальностям надо начать подготовку в первую очередь. Как известно, уже активно ведется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, и, конечно, там нужны грамотные специалисты разных направлений. Они будут нужны и для обслуживания после сдачи ее в эксплуатацию. Я думаю, что открытие такого совместного центра очень актуально и, как говорится, ко времени.

Технологии не стоят на месте и не только, скажем, в медицине, или науке, а развиваются и обновляются абсолютно во всех сферах. Технологии, которые использовались, например, при строительстве дорог, зданий, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей сферах еще лет пять назад, устарели. Поэтому везде нужны специалисты с современным багажом знаний и опытом. Я не оговорился, говоря, об опыте. Университет, по условиям соглашения, предоставит современное оборудование, например, токарные станки, чтобы люди могли научиться работать на них.

Кроме того, мы договорились, что в центре будут вестись и курсы по китайскому языку. Если мы готовим профессионалов в основном для крупнейших китайских инвесторов, то люди должны знать хотя бы базовый китайский. Обучение будет краткосрочным и платным, но недорогим. Выпускникам будут выдаваться сертификаты и рекомендации для работы в той или иной компании.

Похоже, у бизнеса обеих стран есть обоюдный интерес друг к другу. Как ваша палата помогает в развитии этих связей?

- Мы помогаем как крупному отечественному бизнесу, так и малому и среднему выстраивать отношения с Китаем уже много лет, и наша внутренняя статистика говорит о том, что интерес к Поднебесной не падает. И логично, что в этом случае бизнес ищет поддержку у структур ТПП, имеющих доступ к официальным и устойчивым каналам международного сотрудничества. Одними из важных инструментов такого взаимодействия в сотрудничестве с Китаем являются торговые представительства нашей палаты. На сегодня в Китае открыты 16 торговых представительств. Это самое большое количество представительств, открытых нами в зарубежных странах, поскольку наши страны активно взаимодействуют во всех направлениях – по инвестициям, по бизнесу, торговле.

Сотрудники наших филиалов, обладающие практическим опытом работы в Китае, всегда начинают диалог с предпринимателями, которые хотят развивать свой бизнес в Китае, с вопроса о целях сотрудничества с КНР. Это важно и для подбора инструментария, и для того, чтобы определить возможности и риски, что позволяет сделать сотрудничество с зарубежным партнером долгосрочным и взаимовыгодным.

Представители нашей палаты помогают нашим предпринимателям находить партнеров для развития своего бизнеса, адаптировать свой продукт, найти правильное решение по логистике, банковским платежам – все это в чужой стране бывает очень непросто. Торговые представительства помогают все это реализовать. К нам обращаются и китайские предприниматели, которые интересуются Кыргызстаном, мы рассказываем им о том, какие возможности есть в нашей стране для ведения бизнеса, об инвестиционной политике, знакомим с законодательством. Конкурентными преимуществами Кыргызстана остаются либеральное законодательство, благоприятная налоговая политика и инициативный бизнес-климат.

И, конечно, прикладываем немало усилий для продвижения нашей продукции на китайский рынок. В Китае, как известно, очень жесткие требования к качеству и безопасности поставляемой в страну продукции. Поэтому у нас пока еще есть торговый дисбаланс: мы больше пока импортируем, чем экспортируем. Хотя наша сельскохозяйственная продукция очень качественная. Поэтому в этом отношении ведется большая работа и не только нашей палатой, но и многими госорганами.

Мы должны научиться продавать свою продукцию в Китай. Это – один из крупнейших рынков мира. Весь мир стремится попасть на китайский рынок. И мы тоже, конечно, присутствует там. Более двадцати наших компаний уже успешно экспортируют свою продукцию в Китай, в том числе предприятия молочной промышленности, пчеловодства, по переработке шкур, по производству мяса птицы и побочных продуктов птицеводства и другие.

Какие проекты наиболее приоритетны для китайского бизнеса у нас? Чем мы интересны друг для друга?

- Политика нашей страны направлена на привлечение инвестиций именно в производство. То есть мы стимулируем инвесторов, чтобы они больше вкладывали средств в развитие производства. После развала Союза республика, как известно, потеряла много производственных мощностей. И мы готовы реанимировать это.

И, конечно, мы должны больше уделять внимания развитию туризма. В этой сфере у нас есть возможность показать себя, свою страну с уникальной природой, гостеприимством народа, экологически чистыми продуктами. И соседи проявляют интерес к нашей стране и в этой сфере. Количество граждан Китая, посетивших нашу страну в качестве туристов, из года в год увеличивается.

Успешно развиваются взаимоотношения и в других сферах. Кыргызстан хотя и небольшая страна, но у нас есть хорошие возможности экспортировать продукцию в другие стран. Наша страна является членом ЕАЭС. А это 500-миллионный рынок. Кроме того, в страны Центральной Азии, СНГ мы можем беспошлинно экспортировать свои товары и услуги. У нас и с Европейским союзом есть соглашение о беспошлинной торговле. Более 6,5 тысячи наименований продукции мы можем беспошлинно продавать в страны ЕС. Это тоже огромный рынок. Китайским бизнесменам Кыргызстан интересен и с точки зрения реэкспорта своей продукции в другие страны. Для Китая мы являемся логистическим хабом. Разумеется, и наша страна получает от этого прибыль от таможенных платежей, сервисной и логистической поддержки и других видов услуг.

Китайские инвесторы вкладываются и в строительный бизнес?

- Да, китайские инвесторы активно осваивают строительный бизнес. В стране наблюдается небывалый строительный бум и не только в Бишкеке. Он идет по всей стране. Строительство дорог, жилья, социальных объектов ведется в таких городах, как Манас, Ош, в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

КНР является дружественным по отношению к Кыргызстану государством. На уровне политического руководства между нашими странами сохраняется высший уровень отношений стратегического всеобъемлющего партнерства. А наша Торгово-промышленная палата, которая объединяет более двух тысяч компаний и предпринимателей и имеет представителей более чем в 60 городах мира, последовательно продолжит продвигать интересы отечественного бизнеса и расширять деловые и инвестиционные связи с нашим большим другом и соседом – Китаем.