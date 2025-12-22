Что значит имя Панфилова для кыргызстанцев

В Бишкеке в честь 84-й годовщины битвы за Москву прошло памятное мероприятие по возложению цветов к памятнику Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Панфилова. В церемонии приняли участие представители Национальной гвардии, духовенства, ветераны, общественные организации и волонтеры.

Как отметили собеседники корреспондента VB.KG, память о битве за Москву и подвиге Панфиловской дивизии занимает особое место в истории Кыргызстана, поскольку напрямую связана с судьбами тысяч жителей республики, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Председатель организационного комитета Республиканского совета ветеранов Евгений Николаевич Тельцов в разговоре с корреспондентом подчеркнул, что битва за Москву стала переломным моментом всей войны.

"Это было по-настоящему историческое событие. В битве за Москву решалась судьба не только столицы, но и всей страны. Сколько людей полегло, сколько жизней было положено. В ноябре 1941 года, когда фашисты подошли вплотную к Москве, состоялся легендарный парад на Красной площади. Тогда Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что по площади пройдут наши советские войска. Это был сильнейший моральный удар по врагу", - рассказал он.

По его словам, имя Панфилова стало символом стойкости и самоотверженности народов Советского Союза, в том числе и кыргызстанцев.

"Мы всегда говорим о героях Чолпонбае Тулебердиеве, Дуйшенкуле Шопокове, Талгате Бегельдинове, Даире Асанове, Исмаилбеке Таранчиеве. Это наши земляки, наша гордость. И именно поэтому так важно, чтобы молодежь понимала, что война - это не абстрактная история, а судьбы конкретных людей", - отметил Тельцов.

Советник председателя Республиканского совета ветеранов Ольга Федоровна Щербовских добавила, что фигура Панфилова - это напоминание о героизме всего народа.

"Панфилов - это не только военачальник. Это символ того, как люди разных национальностей встали плечом к плечу, защищая страну. Такие мероприятия необходимы, чтобы последующие поколения знали свою историю и понимали цену мира", - сказала она.

Заслуженная артистка Кыргызстана, режиссер, президент общественного фонда "Союз соотечественниц", член КСОРС Киргизии и вице-президент Союза театральных деятелей Кыргызстана, создатель молодежного театра-студии "ГАЛА ТЕАТР" рассказала корреспонденту VB.KG, что история Панфиловской дивизии для Кыргызстана имеет особое, почти личное звучание.

"Для многих молодых людей Великая Отечественная война кажется далекой. Здесь не было боев, и поэтому возникает ощущение отстраненности. Но история Панфиловской дивизии - она про нас. Дивизия формировалась здесь, в Бишкеке, в школе №24. Отсюда наши прадеды уходили защищать Москву", - отметила она.

По ее словам, для тысяч семей в Кыргызстане война навсегда осталась частью личной памяти.

"Родной брат моего дедушки ушел с Панфиловской дивизией и погиб под Волоколамском. Мы узнали об этом лишь много лет спустя - благодаря поисковым отрядам. Таких историй в Кыргызстане тысячи. И памятник Панфилову - это напоминание о каждом из них", - сказала она корреспонденту.

Она также напомнила, что памятник Панфилову был установлен в 1942 году, в разгар войны, и стал первым подобным памятником в Советском Союзе.

"Его не демонтировали, когда он обветшал, а заменили точной бронзовой копией. Это очень важно - сохранять не только память, но и уважительное отношение к символам этой памяти", - подчеркнула она.

В ходе мероприятия корреспондент нашего издания пообщался и с юными участницами, волонтерами Победы бишкекской школы №26 Аидой, Маликой и Бегимай.

Школьницы рассказали, что участие в таких памятных акциях для них - осознанный выбор.

"Наши прадеды ушли на войну из Кыргызстана. Многие не вернулись. Мы понимаем, что за нашей мирной жизнью стоит их подвиг", - рассказали они.

По словам девушек, история Панфилова помогает молодежи почувствовать связь поколений.

"Когда узнаешь, что дивизия формировалась здесь, что наши земляки стояли под Москвой насмерть, начинаешь иначе относиться к истории. Пока мы помним, подвиг наших предков жив. Это наша ответственность и наша благодарность", - подчеркнули школьницы.

Справка: Из Киргизской ССР на фронты Великой Отечественной войны ушли около 360 тысяч человек, то есть почти каждый четвертый житель республики. Более 160 тысяч из них не вернулись с войны.

Генерал Иван Панфилов летом 1941 года участвовал в формировании дивизии из жителей Казахской и Киргизской ССР. Осенью того же года соединение вступило в бои под Москвой и своими действиями замедлило наступление войск группы армий "Центр". Через пять дней после гибели Панфилова дивизии было присвоено его имя. Боевой путь соединения продолжался до конца войны. В 2011 году дивизия была восстановлена и сегодня дислоцируется в Токмоке Чуйской области.