Будущее не за горами: как Кыргызстан догоняет мировой тренд "умных" городов

Будущее действительно не за горами - оно уже на улицах наших городов. "Умные" светофоры подстраиваются под поток машин и регулируют трафик, камеры с распознаванием лиц помогают следить за безопасностью на улицах, а интеллектуальные системы учета экономят электричество и воду.

Мировой тренд Smart City давно перестал быть фантастикой, и теперь он постепенно обретает очертания и в нашей стране. За громкими словами о цифровизации стоит реальная работа - от модернизации инфраструктуры до внедрения интеллектуальных систем и "пилотных" технологичных проектов. Все это формирует новый городской ландшафт, в котором технологии становятся частью повседневной жизни.

В этом материале мы разбираемся, как Кыргызстан догоняет мировых лидеров по созданию цифровых городов, какие решения уже внедряются и какие перспективы открываются для городов и горожан в будущем, которое создается уже сегодня.

Город Бишкек

Глобальный курс на интеллектуализацию

Еще десять лет назад идея "умного города" казалась футуристическим прогнозом из фильмов о будущем. Сегодня это - новая реальность, в которую активно инвестируют крупнейшие экономики мира. По данным Global Market Insights, объем мирового рынка решений для Smart City в 2024 году оценивался в 634 миллиарда долларов США, а уже к 2034 году может вырасти до 2,74 триллиона при среднем ежегодном росте 15,8%.

Объем мирового рынка решений для Smart City

Этот стремительный подъем объясняется просто: города растут, технологии развиваются, а люди все больше ожидают комфорта, безопасности и экологичности от городской среды. Урбанизация, цифровизация инфраструктуры и внедрение интернета вещей (IoT) становятся ключевыми драйверами новой городской эры.

Во многих странах правительства делают ставку на программы "умного" и устойчивого развития. И хотя города Кыргызстана по технологичности не сопоставимы с мегаполисами вроде Сингапура или Дубая, страна уверенно движется в том же направлении. Здесь цифровизация городской среды перестает быть модным словом и постепенно превращается в конкретные шаги - внедрение интеллектуальных систем управления трафиком, видеокамер, систем учета и мониторинга и решений, повышающих качество жизни горожан.

Что скрывается за понятием Smart City и зачем это нужно Кыргызстану

Smart City - это не просто город, насыщенный технологиями, а живая экосистема, где данные, инновации и люди взаимодействуют между собой. Современные технологии позволяют улучшать городские сервисы, экономить ресурсы, снижать затраты и выстраивать работу инфраструктуры так, чтобы все - от транспорта до освещения - функционировало эффективно и с пользой для жителей.

Ключевые направления "умного" города включают:

Транспорт и мобильность - умные светофоры, мониторинг трафика и цифровые парковки снижают пробки и делают передвижение быстрее и удобнее. Энергетику и экологию - системы энергоэффективности и контроля выбросов помогают экономить ресурсы и заботиться о среде. Безопасность - интеллектуальные видеокамеры и аналитика данных повышают уровень защиты горожан. Цифровые сервисы для граждан - электронные услуги, онлайн-оплаты и городские приложения делают взаимодействие с властью проще и прозрачнее. Управление инфраструктурой - цифровой мониторинг помогает вовремя выявлять и решать городские проблемы.

Илья Беляков, Директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY, отмечает: "Для Кыргызстана Smart City - это ответ на вызовы времени. Страна урбанизируется, города растут, а инфраструктура требует новых решений. "Умные" технологии позволяют не только улучшить качество жизни, но и эффективнее управлять ограниченными ресурсами. Здесь важно продумывать создание городской цифровой экосистемы стратегически и комплексно, а также необходим подход, учитывающий международные практики и локальные особенности".

Кто сегодня задает ритм Smart City

Если искать эталон "умного" города, то первым в списке почти всегда окажется Сингапур. Здесь технологии стали частью городской ДНК. Инициатива Smart Nation объединяет транспорт, здравоохранение, безопасность и энергетику в единую цифровую экосистему и делает управление комплексным.

Другой яркий пример - Барселона, один из пионеров в применении IoT-технологий. Тысячи датчиков по всему городу отслеживают освещение, парковки и качество воздуха. Результат - миллионы евро экономии на коммунальных расходах и заметное повышение экологических стандартов.

В Сеуле активно развивается цифровое правительство: горожане могут получать большинство услуг онлайн, а городская администрация использует данные в реальном времени для принятия решений.

Примеры внедрения Smart City-решений в городах мира

Среди ключевых трендов 2025 года особенно выделяются: развитие AI-управляемого транспорта, создание цифровых двойников городов, внедрение "умных" систем переработки отходов и масштабирование зеленых технологий.

Опыт Smart City лидеров мира показывает, что умный город из датчиков и экранов развивается в целостную систему управления на основе данных - прозрачную, гибкую и человекоцентричную.

Кыргызстан входит в эпоху цифровых городов

Еще недавно "умный город" казался для Кыргызстана чем-то из футуристических фильмов, но сегодня это уже реальность.

На улицах Бишкека, Оша и других городов уже работают системы видеоаналитики и видеонаблюдения с распознаванием лиц, комплексы фиксации нарушений ПДД, а "умные светофоры" и автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД) помогают регулировать транспортные потоки и снижать пробки. Только в столице 21 перекресток уже подключен к системе, а в планах - еще 27. По всей стране более 4 тысяч видеокамер следит за безопасностью в реальном времени, в том числе с технологией распознавания лиц. По поручению Садыра Жапарова в рамках проекта "Безопасная страна" планируется увеличение их количества до 20 тысяч.

Параллельно развивается и цифровая городская инфраструктура: появляются "умные" парковки, интегрированные с системой "Автоэвакуатор", пилотные проекты интерактивных остановок, а также "умные" счетчики воды и электроэнергии, которые автоматически передают показания и экономят ресурсы.

Улучшаются и городские цифровые сервисы - от электронных госуслуг до онлайн-оплаты коммунальных платежей и мобильных приложений, через которые жители могут сообщить о проблемах в инфраструктуре. Государственные структуры, включая образование, здравоохранение, правоохранительные органы, постепенно переходят в "цифру", становясь эффективнее и доступнее для граждан.

Второй по величине город Кыргызстана, Ош, не отстает от столицы в сфере цифровизации городской инфраструктуры. На дорогах Оша функционирует компонент "Безопасный город" проекта "Умный город" , в рамках которого работают приборы фиксации нарушний ПДД. По проекту "Безопасная страна" видеокамеры с распознаванием лиц предотвращают кризисные ситуации и помогают бороться с преступностью. А также полностью завершена цифровизация учета элетроэнергии – осенью на 100% была завершена установка "умных" счетчиков в южной столице. А в фервале этого года Президент Садыр Жапаров заложил капсулу в основание строительства IT-городка "Ош-сити", который должен стать технологическим хабом страны с развитой Smart city инфраструктурой.

Новый импульс движению к Smart City придает и масштабный проект полностью экологичного и "умного" города Асман, строящегося на берегу Иссык-Куля. В планах - внедрение передовых технологий: электромобили и общественный электротранспорт вместо бензиновых машин, "умные дома" с системами энергосбережения и автоматического управления, цифровой мониторинг инфраструктуры, автоматизация управления коммунальными услугами и экологический контроль. Asman City олицетворяет новую эпоху в развитии городов Кыргызстана.

Концепция "умных" городов открывает для Кыргызстана путь масштабных экономических изменений. Благодаря активному развитию IT-сектора, поддержке государства и международному опыту, страна имеет все шансы превратиться в регионального лидера цифровой трансформации. "Умное" будущее закладывается в настоящем и это не роскошь мегаполисов, а необходимый инструмент устойчивого развития, который помогает странам и городам любого масштаба рационально использовать ресурсы, повышать безопасность и улучшать качество жизни людей.