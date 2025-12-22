Погода
В Москве взорвали авто с российским генералом Фанилом Сарваровым

В Москве на улице Ясеневой в результате подрыва автомобиля скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следствие, как отмечается, отрабатывает различные версии убийства, одна из них связана "с организацией преступления украинскими спецслужбами".

По данным ведомства, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot писал, что причиной взрыва автомобиля, предварительно, стало самодельное взрывное устройство, которое взорвалось через несколько секунд после того, как Kia Sorento начала движение. По данным Baza, автомобиль успел проехать несколько метров. Осколками повреждены по меньшей мере семь стоящих рядом автомобилей.

Источник: currenttime.tv


URL: https://www.vb.kg/453721
взрыв, Москва
