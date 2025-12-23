Погода
В КР оптимизируют работу ЦОН и сервис для граждан

В Государственном учреждении "Кызмат" состоялось итоговое совещание с участием заместителя управляющего делами президента Кыргызской Республики Алмаза Раимбекова, на котором были подведены итоги работы центров обслуживания населения и обозначены приоритеты цифровизации госуслуг на 2026 год.

По данным, озвученным на совещании, за отчетный период в ЦОН поступило 3 млн 600 тыс. обращений, из которых 527 тыс. услуг были оказаны в цифровом формате. Наиболее востребованными онлайн-услугами стали регистрация адреса, получение различных справок и оцифровка документов.

В онлайн-режиме были зарегистрированы 3 243 акта о рождении, 2 183 случая смены ФИО, 9 актов о смерти, оказано 83 101 услуга "Оцифруй себя", оформлено 18 951 онлайн-прописка, выдано 4 015 повторных свидетельств, 236 313 справок, оформлено 1 000 ID-паспортов, а также проведено 178 887 консультаций по онлайн-услугам.

При этом Алмаз Раимбеков обратил внимание на низкий показатель по онлайн-обмену ID-карт: из 3 000 поданных заявок было выдано лишь 1 000 документов. В этой связи он подчеркнул необходимость усиления работы по переходу государственных услуг в цифровой формат и возложил персональную ответственность за выполнение поставленных задач на руководителей территориальных подразделений.

Также было отмечено, что выявленные недоработки в системе должны быть устранены, чтобы граждане могли самостоятельно и без затруднений пользоваться онлайн-услугами. Специалистам ЦОН поручено при необходимости оказывать консультационную и практическую помощь посетителям.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам мониторинга нагрузки на сотрудников. Руководителям центров поручено оперативно перераспределять ресурсы, усиливая наиболее загруженные направления и исключая неэффективное использование рабочего времени.

Директор ГУ "Кызмат" Азамат Джапаров сообщил о разработке нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию процессов регистрации и документирования, а также о создании новых онлайн-сервисов.

По итогам совещания в качестве ключевых задач на 2026 год определены увеличение доли пользователей онлайн-услуг, сокращение необходимости личного посещения ЦОН, снижение очередей, оптимизация штатной нагрузки, повышение качества обслуживания и усиление антикоррупционных мер.

В настоящее время в Кыргызской Республике функционируют 52 центра обслуживания населения, 2 дворца бракосочетания и 2 отдела по обслуживанию иностранных граждан в Бишкеке и Оше.


