Андрей Белов об итогах года и логистических прогнозах на 2026 год для КР

Эксперт в области логистики Андрей Белов в интервью VB.KG подвел итоги 2025 года и озвучил ключевые прогнозы на 2026 год, опираясь на данные и аналитические материалы, ранее опубликованные в нашем издании.

Цикл статей VB.KG по логистической тематике стартовал в феврале 2025 года материалом "Станут ли китайские инвестиции чудом для экономики Кыргызстана". По словам эксперта, значительная часть сделанных тогда прогнозов уже реализовалась.

"Многое из того, о чем мы писали, воплотилось в жизнь. Главный итог года - формирование новой логистической реальности. Серые каналы доставки грузов из Китая на Запад стали экономически невыгодны для перевозчиков из-за высоких рисков серьезных финансовых потерь", - отметил Андрей Белов.

По его словам, логистический коллапс, произошедший осенью 2025 года в Казахстане, стал своего рода лакмусовой бумажкой, обозначившей системную перестройку грузопотоков китайских товаров, прежде всего в сегменте автомобильных перевозок.

"В железнодорожной логистике направления и объемы изменились незначительно, что, напротив, демонстрирует поступательное развитие транзитного потенциала Казахстана. Чего нельзя сказать о Кыргызстане", - подчеркнул эксперт.

Осенний транспортный кризис привел к перебоям в снабжении крупнейших московских оптовых рынков - "Люблино", "Садовод" и "Южные ворота (19 км)". При этом именно через эти площадки реализуется значительная часть продукции кыргызской швейной промышленности, насчитывающей около 3 тысяч фабрик по стране.

"Этот поворот событий позволил кыргызским производителям резко нарастить объемы выпуска и продаж", - отметил Белов.

Однако, по его словам, уже сейчас перспективы выглядят тревожно. Будущее традиционных каналов сбыта становится все более неопределенным на фоне возможного закрытия московских рынков.

Сигналы о предстоящей реструктуризации торговой политики прозвучали 17 декабря во время выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ, а также 19 декабря в ходе прямой линии "Итоги года - 2025".

Кроме того, в сети появились видеокадры закрытых торговых точек ТЯК "Москва" на престижных линиях первого этажа. Рынок работает в нештатном режиме: оптовики начали уходить на новогодние праздники раньше обычного, несмотря на то, что предновогодний период традиционно является ключевым для торговли.

"Особенно показательно, что многие китайские продавцы закрыли свои точки. Для них это крайне нетипично. Однако они вынужденно вернулись на родину, чтобы выстраивать новые логистические цепочки, поскольку привычные карго-маршруты сборных грузов через Казахстан фактически перестали работать", - пояснил эксперт.

С конца ноября, добавил Белов, китайские транспортные компании, специализирующиеся на карго-перевозках через Казахстан, начали активно продвигать так называемый "восточный маршрут" для клиентов, ориентированных на московские рынки.

"Именно этот сценарий делает перспективы Кыргызстана крайне туманными. Традиционный канал сбыта продукции швейной промышленности может исчезнуть в ближайшем будущем, а выход на рынок электронной торговли для большинства производителей пока остается сложным и рискованным квестом, где любая ошибка может привести к банкротству", - считает он.

По мнению эксперта, в сложившихся условиях существует только одно стратегически верное направление - максимальное упрощение транзита китайских товаров через территорию Кыргызстана в страны ЕАЭС и Европы.

"Речь идет о создании в республике крупных логистических объектов, способных обеспечивать интермодальные и мультимодальные перевозки в узловых точках Шелкового пути", - подчеркнул Белов.

Такие решения, по его словам, позволят кыргызским швейным предприятиям работать с крупнейшими электронными торговыми площадками ЕАЭС и других регионов, отгружая продукцию на склады маркетплейсов, расположенные непосредственно на территории Кыргызстана.

Эксперт не исключает, что в условиях глобальной нестабильности решения о масштабах и параметрах логистической инфраструктуры в КР могут приниматься уже не только в Бишкеке.

"Кыргызстану может остаться выбор геолокации объекта, тогда как мощности, технологии, проектирование и строительство будут определяться инвесторами", - отметил он, напомнив о прогнозах, опубликованных VB.KG в материале от 16 октября.

Говоря о перспективах на 2026 год, Андрей Белов прогнозирует наиболее значимые изменения в логистике Евразии в период с марта по сентябрь.

"Нас ждет тотальный переход в цифровой формат во всех аспектах внешнеэкономической деятельности и налогообложения. Рынок автоперевозок Кыргызстана будет лихорадить, и к концу 2026 года не менее 30% транспортных компаний могут уйти с рынка", - заявил эксперт.

В завершение он поздравил читателей VB.KG с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы "ежедневные маршруты до работы, дома, детского сада или школы всегда были комфортными и безопасными".