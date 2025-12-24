Сельхозкооперативы в КР выходят на новый уровень, - Минсельхоз

В Кыргызской Республике государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов уже дает ощутимые результаты. Благодаря льготным кредитам, лизинговым программам и налоговым преференциям мелкие фермерские хозяйства объединяются и превращаются в крупных товаропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сегодня фермеры делают ставку на совместную работу: растут объемы производства, улучшается качество продукции, открывается доступ к внутренним и внешним рынкам. Кооперация становится реальным инструментом повышения доходов и устойчивого развития села.

Министерством сельского хозяйства принят ряд нормативных правовых актов, направленных на развитие кооперативов. В частности, предусмотрено внеочередное предоставление земель из государственного земельного фонда. Кооперативы могут арендовать землю без конкурсных процедур, на основе прямых договоров.

Кроме того, сельскохозяйственные кооперативы:

освобождены от налога на прибыль от производственной деятельности освобождены от уплаты НДС.

При этом:

члены кооператива платят всего 2% подоходного налога; наемные работники - 10%.

Это один из ключевых элементов государственной поддержки кооперативного движения.

Важным шагом стало принятие Кабинетом Министров Программы развития сельскохозяйственной кооперации на 2023–2027 годы. Ее цель - обеспечить население безопасными и качественными продуктами питания, повысить инвестиционный и экспортный потенциал агропромышленного комплекса, а также увеличить объемы импортозамещения на основе кластерного развития..