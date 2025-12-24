Погода
Союз строителей Кыргызстана подвел итоги 2025 года

- Светлана Лаптева
Союз строителей Кыргызской Республики совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР провел итоговое отраслевое мероприятие, посвященное результатам работы строительного сектора за прошедший год.

Мероприятие стало важной площадкой для подведения итогов, обсуждения достигнутых показателей и определения дальнейших направлений развития строительной отрасли страны.

В работе мероприятия приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев, президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, председатель Союза строителей КР Чолпонбек Акматов, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Жалын Жээналиев, а также представители строительных и архитектурных компаний, профессионального сообщества и профильных организаций.

Ключевым событием итогового мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством строительства и Союзом строителей Кыргызской Республики. Документ направлен на укрепление партнёрских отношений, развитие отраслевого диалога и совместную работу по повышению качества и устойчивости строительного сектора.

Выступая перед участниками мероприятия, министр строительства Нурдан Орунтаев отметил, что подписание меморандума является важным шагом для системного развития отрасли и подчеркнул, что 2025 год стал для Министерства строительства годом рекордных показателей, что свидетельствует о положительной динамике и высоком потенциале строительного комплекса страны.

Со своей стороны, председатель Союза строителей Кыргызской Республики Чолпонбек Акматов  отметил значимость конструктивного взаимодействия между государственными органами и профессиональным сообществом, подчеркнув роль Союза строителей как объединяющей платформы для развития отрасли, обмена опытом и защиты интересов участников рынка.

- В том что в Кыргызстане так динамично развивается строительная отрасль наша заслуга во многом. Нам есть чем гордится - отметил он.

В рамках мероприятия министру строительства Нурдану Орунтаеву был торжественно вручен нагрудный знак Союза строителей Кыргызской Республики - как знак признания вклада в развитие строительной отрасли страны. Также Министерством строительства и Союзом строителей были награждены сотрудники и представители отрасли, внесшие значительный вклад в ее развитие, - почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками.

Завершением официальной части стала демонстрация видеоролика, отражающего ключевые результаты деятельности Министерства строительства за прошедший год и наглядно показывающего масштаб проделанной работы.

Итоговое мероприятие подтвердило готовность всех участников отрасли к дальнейшему сотрудничеству, реализации совместных инициатив и поступательному развитию строительного сектора Кыргызской Республики.


Теги:
строительство, Кыргызстан
