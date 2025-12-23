Винсент Ибрагимович подписал первый профессиональный контракт с "Миланом"

Итальянский футбольный клуб "Милан" официально объявил о подписании первого профессионального контракта с 17-летним полузащитником Винсентом Ибрагимовичем.

Молодой футболист вошел в состав команды "Милан Футуро", созданной для развития перспективных игроков и их подготовки к выступлениям на профессиональном уровне.

Винсент Ибрагимович является младшим сыном бывшего нападающего "Милана" и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Его старший брат Максимилиан уже находится в основной команде клуба и недавно был включен в заявку на полуфинал Суперкубка Италии против "Наполи".

Подписание контракта с Винсентом стало очередным шагом "Милана" в развитии молодежного направления и подтверждением доверия клуба к молодым талантам.