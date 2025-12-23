В Бишкеке открыли чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе

22 декабря в Бишкеке на малой арене "Жаштык" состоялось официальное открытие чемпионата Кыргызской Республики по греко-римской борьбе среди взрослых.

В торжественном мероприятии приняли участие директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров КР Казыбек Молдажиев, представители Федерации борьбы Кыргызстана, спортсмены, тренеры и болельщики.

Выступая на церемонии, Казыбек Молдажиев пожелал участникам успехов и призвал борцов продемонстрировать высокий уровень подготовки и достойную борьбу.

Соревнования по греко-римской борьбе проходят в рамках чемпионата и завершатся 23 декабря. В первый соревновательный день спортсмены выступают в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг. Финальные поединки запланированы на 19:00.