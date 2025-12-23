В Подмосковье с 2026 года изменятся правила работы мигрантов по патенту

С 2026 года в Московской области вступят в силу обновленные требования, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан, работающих по патенту. Новые правила направлены на более четкое разграничение сфер занятости и упрощение регулирования на рынке труда.

При этом подчеркивается, что возможности для легального трудоустройства по-прежнему остаются широкими. Иностранные работники смогут продолжить деятельность в ряде ключевых и востребованных отраслей экономики.

Так, работа по патенту будет разрешена в сферах строительства и ремонта, на заводах, фабриках и складах, в клининговых и сервисных компаниях, в доставке и логистике, сельском хозяйстве, а также в системе ЖКХ и благоустройства территорий.

Одновременно вводятся ограничения на трудовую деятельность по патенту в отдельных секторах. В частности, запрет будет действовать в сфере розничной продажи алкогольной и табачной продукции, уличной торговли едой и фастфуда (шаурма, киоски, фудтраки), в системе образования - школах, детских садах и кружках, а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, работа по патенту будет недоступна в сферах культуры, спорта и досуга - музеях, библиотеках, спортзалах и на концертных площадках.

Важно отметить, что данные изменения касаются иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность именно на основании патента. Граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) работают в России без оформления патента, на основании трудового договора. Соответственно, новые ограничения по патенту на них напрямую не распространяются.

В то же время работодателям и самим трудовым мигрантам рекомендуется учитывать возможные дополнительные требования регионального и федерального законодательства, действующие для иностранных граждан в целом.

Власти отмечают, что изменения не направлены на сокращение занятости, а призваны сделать рынок труда более прозрачным и сбалансированным. Большинство востребованных направлений для иностранной рабочей силы в Московской области сохраняются.