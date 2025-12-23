Погода
Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка ФИФА

- Самуэль Деди Ирие
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов был признан лучшим игроком финального матча Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижский клуб одержал победу над бразильским "Фламенго".

Финал прошел на стадионе "Ахмад Бин Али" в Эр-Райяне (Катар). Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а победитель определился в серии пенальти, где "ПСЖ" оказался сильнее - 2:1.

Сафонов стал ключевой фигурой в послематчевой серии, продемонстрировав уверенную игру и высокий уровень мастерства. Его действия позволили парижскому клубу завоевать трофей.

Уверенная игра российского голкипера в решающем матче получила высокую оценку и стала одним из главных факторов успеха "ПСЖ" в финале турнира.


ФИФА, футбол
