Испания и Аргентина сыграют в Финалиссиме-2026 в Дохе

Самуэль Деди Ирие
Матч Финалиссима-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 27 марта 2026 года. Игра пройдет на стадионе "Лусаил" в Дохе (Катар).

Финалиссима проводится между действующими чемпионами континентов. Сборная Аргентины является победителем Кубка Америки-2024, тогда как национальная команда Испании завоевала титул чемпиона Европы-2024.

Предыдущий розыгрыш Финалиссимы состоялся в 2022 году в Лондоне. В том матче сборная Аргентины одержала уверенную победу над Италией со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли".


Теги:
Катар, футбол
