Холанд превзошел рекорд Роналду в АПЛ

110  0
- Самуэль Деди Ирие
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вписал свое имя в историю английской Премьер-лиги, превзойдя достижение Криштиану Роналду по скорости набора 100 и более голов в чемпионате Англии.

В матче 17-го тура АПЛ против "Вест Хэма" норвежский форвард оформил дубль, забив свои 103-й и 104-й мячи в турнире. Для достижения этой отметки Холанду потребовалось всего 114 матчей, что является новым рекордом лиги.

Ранее Криштиану Роналду потребовалось большее количество игр, чтобы преодолеть аналогичный рубеж, что делает достижение нападающего "Манчестер Сити" уникальным по своей эффективности. Средняя результативность Холанда в АПЛ превышает 0,9 гола за матч, что не имеет аналогов среди лучших бомбардиров лиги.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года и за это время выиграл с клубом титулы чемпионов Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Его нынешняя форма продолжает оказывать ключевое влияние на результаты команды в борьбе за очередной чемпионский титул.

Рекорд Холанда подтверждает его статус одного из самых доминирующих нападающих мирового футбола и символизирует начало новой эпохи бомбардиров в английской Премьер-лиге.


футбол
