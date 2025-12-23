Погода
Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в адрес боксера

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга обязал бывшую жену Дмитрия Бивола Екатерину опровергнуть ложные обвинения в адрес боксера.

Ранее Екатерина в соцсетях заявляла о домашнем насилии со стороны спортсмена.

- Смольнинский районный суд г. Санкт‑Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения, - говорится в сообщении объединенной пресс‑службы судов города Санкт‑Петербурга.

В июне 2023 года Екатерина Бивол заявила, что рассталась с боксером после более чем 15 лет совместной жизни. В браке они воспитывали двух сыновей.

У 35‑летнего Бивола в профессиональном боксе 24 победы и одно поражение.

Источник: news.sportbox.ru


бокс, Россия, Кыргызстан, скандал, семья
