АФК объявила о создании Лиги наций для сборных Азии

Азиатская конфедерация футбола (АФК) официально подтвердила планы по запуску Лиги наций для национальных сборных Азии. Турнир станет частью стратегии по упорядочиванию международного календаря и повышению спортивной ценности матчей.

В АФК отмечают, что проведение товарищеских игр в окна ФИФА стало затруднительным из-за нехватки доступных соперников, высоких расходов и логистических сложностей. Новая Лига наций позволит командам сопоставимого уровня регулярно играть друг с другом, а также снизить затраты за счет централизованной организации.

Генеральный секретарь АФК Датук Сери Уиндзор Джон подчеркнул, что турнир будет способствовать развитию всех 47 национальных ассоциаций континента и сделает международные матчи более привлекательными для болельщиков и телевизионных вещателей.

Подробности формата, сроки запуска и регламент проведения Лиги наций будут объявлены после консультаций с национальными федерациями. В числе участников турнира - сборные соседствующих с Казахстаном стран, включая Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Китай.