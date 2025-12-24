В Ысык-Атинском районе строится кожевенный завод

Заместитель председателя Кабинета Министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в интервью Первому радио сообщил о строительстве завода по переработке кожи в Ысык-Атинском районе.

По словам министра, 100 гектаров земли, ранее находившихся в частной собственности и не использовавшихся, были переданы государству и закреплены за государственным предприятием "Агрохолдинг" при министерстве. Реализация проекта осуществляется по поручению Президента Кыргызской Республики.

"На данный момент к территории подведены канализация, вода и электроэнергия. В дальнейшем предпринимателям, работающим с шерстью, кожей и продукцией животноводства, будут предоставляться производственные площади в аренду", - отметил министр.

Ожидается, что строительство кожевенного завода будет завершено в течение 1,5 лет. Реализация проекта позволит развить перерабатывающую промышленность, создать новые рабочие места и повысить добавленную стоимость продукции животноводства.