Трамп анонсировал создание нового класса линкоров и "золотого флота" ВМС СШ

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Военно-морских сил Соединенных Штатов разработать новый класс боевых кораблей, который получит название "Трамп". Об этом он сообщил, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам американского лидера, в рамках программы планируется строительство как минимум двух линкоров, которые, как подчеркнул Трамп, станут крупнейшими военными кораблями за всю историю мирового судостроения. Первый из них - USS Defiant ("Непокорный") - в настоящее время находится на стадии проектирования, а начало его строительства ожидается в начале 2030-х годов.

Трамп отметил, что новые линкоры станут основой так называемого "золотого флота" - современной ударной группировки ВМС США. В перспективе численность таких кораблей может быть доведена до 20–25 единиц.

Ожидается, что линкоры нового поколения будут оснащены не только традиционными артиллерийскими системами и ракетным вооружением, но и передовыми разработками, включая гиперзвуковые ракеты, электромагнитные пушки (рельсотроны) и высокоэнергетические боевые лазеры.

Во время выступления президента в Мар-а-Лаго присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. Комментируя инициативу, Пит Хегсет заявил, что усиление военно-морского флота является частью более широкой стратегии, направленной на реформирование вооруженных сил, восстановление "духа воина" и укрепление потенциала сдерживания.

В свою очередь министр ВМС Джон Фелан подчеркнул, что линкор класса "Трамп" должен стать самым крупным, самым мощным и технологически универсальным боевым кораблем, а также символом нового этапа развития американского флота.