Реал Бетис – Реал Мадрид. Прогноз на Матч Ла Лиги 2026

Афиша тура

Накал страстей в чемпионате испанской ла Лиги в рождественские и новогодние праздники не замирает ни на день. Никакого перерыва. Борьба продолжается, и каждый новый тур таит в себе интригу. Болельщики могут наслаждаться, наблюдая за играми Ла Лиги, когда играет Реал Мадрид, Барселона или Атлетико.

Не придется скучать и фанатам других команд. Тем более, когда борьба за путевки в еврокубки в полном разгаре. Каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. В 18 туре испанского чемпионата состоится ряд интересных матчей, в которых друг другу будут противостоять команды с разными турнирными задачами. Примером является игра 4 января Реал Мадрид Бетис.

Матч с первого взгляда может показаться проходным, однако турнирная ситуация делает эту игру значимой для обеих команд. Хозяева пытаются догнать "Барселону" и оспорить претензии каталонцев на чемпионский титул. Соответственно, для "сливочных" драгоценно каждое очко.

Бетис сражается за путевку в Лигу Конференций и тут турнирная ситуация непростая. На одну путевку претендуют сразу несколько команд. Это и "Бетис", и "Атлетик" и "Сельта". Все три команды расположились паровозиком друг за другом, и их разделяет всего одно очко. Каждый промах будет дорого стоить.

Так что весь 18 тур обещает быть интересным. Нас ждет увлекательные противостояния, которые могут дать ответ на целый ряд вопросов. Продолжится ли борьба за чемпионский титул? Кто останется реальным претендентом на единственную путевку в Лигу Конференций?

Дата, время и место проведения

Если вы еще не в курсе, когда будет играть Реал Мадрид против Бетиса, предлагаем вам детальную информацию о времени матча и месте проведения.

Интересующий нас матч состоится 4 января 2026 года в рамках 18 тура. Игра пройдет на арене красавца - стадиона "Сантьяго Бернабеу". Начала матча в 16:15 по общеевропейскому времени, а в Алматы или в Астане игру можно будет смотреть с 20:15 по местному времени. Трансляция будет доступна на многих спортивных телевизионных каналах, в том числе и на популярных игровых платформах.

Что касается другой технической информации, касающейся составов команд, судейской бригады, то на данный момент еще рано говорить об этом. Кого бы ни назначили в главные арбитры этого матча, ему можно только посочувствовать. Игра не будет простой и от квалификации судейства зависит очень многое.

Текущая форма "Реал Бетис"

В какой же форме подходят команды к предстоящему матчу? Чем располагает Бетис, чтобы на равных сражаться с королевским клубом?

Тренерский штаб "вердибланкос" под руководством Мануэля Пеллегрини прикладывает сегодня титанические усилия, чтобы команда продолжала играть на том же уровне. Звезд с неба Бетис в нынешнем сезоне не хватает. Цели у команды скромнее, поэтому результат часто зависит от мотивации футболистов.

То, что коллектив лихорадит, хорошо видно из результатов последних матчей:

три последних матча в Ла Лиге команды - победа над "Севильей", поражение от "Барселоны" и нулевая ничья с "Райо Вальекано"; победа в Кубке Испании 4:1 над "Торрентом"; победа в Лиге Европы над Динамо Загреб.

И если в четырех предыдущих играх команда Пеллегрини забивала достаточно много голов, то в крайнем туре подопечные Пеллегрини сыграли в гостях в сухую ничью.

Парадоксально, но в гостях Бетис играет лучше. Победа в севильском дерби 2:0, победа в Кубке Испании 4:1 на выезде над "Торрентом", выездная победа в Лиге Европе над загребским "Динамо". Наконец, нулевая ничья на выезде в игре против "Райо Вальекано". В целом можно говорить, что коллектив демонстрирует стабильность в игре.

Так что вполне резонно рассчитывать, что матч Бетис Реал Мадрид может закончиться с положительным результатом для гостей. Даже ничья в игре такого уровня будет для "вердибланкос" расцениваться как успех.

Говорить после этого об эмоциональном настрое команды сложно. Цель ясна, задачи поставлены, средства их достижения имеются. Все зависит от того, как сложатся первые минуты предстоящего матча.

Текущая форма "Реал Мадрид"

Столичная команда сейчас не лучшей форме. Несмотря на то, что в крайнем туре "сливочные" обыграли "Алавес", давать на предстоящий через три недели матч Реал Мадрид Бетис прогноз явно рано. Проблемы в травматизме игроков основного состава и в недостаточных игровых кондициях игроков запаса.

Основные игроки состава травмированы. Оборона с трудом держится без травмированных Милитао, Давида Алабы, Карвахаля и Александра-Арнольда. Полузащита лишилась Камавинги и вся нагрузка легла на плечи Вальверде, Беллингема и Себальеса.

Вероятность того, что к 4 января некоторые ведущие игроки выздоровеют и смогут вернуться в строй, 50 на 50. Вопрос! В каких игровых и физических кондициях будут эти футболисты?

А пока мы наблюдаем за тем, как в такой сложной ситуации подопечные Хаби Алонсо добиваются результатов. В то время как Интер Майами уже подвел итоги сезона 2025, где Лионель Месси стал чемпионом MLS и второй год подряд признан MVP, Королевский клуб находится лишь на экваторе своего пути. Реал Мадрид занимает 2 строчку в турнирной таблице, уступая лидеру 4 очка, но и от преследователей "Реал" оторвался на те же 4 балла.

Место Клуб Победы Ничья Поражений Очки 1 Барселона 14 1 2 43 2 Реал Мадрид 12 3 2 39 3 Вильярреал 11 2 2 35 4 Атлетико Мадрид 10 4 3 34

К этому турнирному положению команда пришла после 5 последних сыгранных матчей. В 14 туре "сливочные" сыграли на выезде вничью с "Жироной". Далее была довольно уверенная победа 3:0 в Бильбао, в игре против "Атлетик". Ну а далее пошли провалы! Неожиданно королевский клуб продул на родном "Сантьяго Бернабеу" "Сельте" из Виго.

В Лиге Чемпионов Хаби Алонсо и Компания уступили в упорном поединке 1:2 "МанСити". В такой ситуации, когда лазарет забит до отказа, а на поле результаты не блестящие, пошли слухи о возможной отставке Алонсо и всего тренерского штаба. Спасительной палочкой для главного тренера, да и для самой команды стала выездная победа 2:1 над "Алавесом".

Что в итоге? Мы видим, что пока оборона "сливочных" не стала не пробивной. Несмотря на блестящую игру и Куртуа, и Лунина, защита допускает провалы. Пока планировать на будущий матч Реал Бетис – Реал Мадрид составы рано. Преждевременно говорить о состоянии защиты "Реала" накануне матча 4 января.

История личных встреч (H2H)

Соперники регулярно встречаются друг с другом, однако эти противостояния в большинстве случаев проходят в рамках чемпионата испанской Ла Лиги. В нынешнем сезоне команды встречаются впервые. Это будет 6 матч, начиная с марта 2023 года.

В целом за последние два, три года соперники сыграли 5 матчей и тенденция такова:

три ничейных результата (0:0, 1:1 и снова 0:0); по разу команды выиграли свои домашние матчи; последний матч в сезоне 2024/25 был сыгран в Севилье - победа Бетиса со счетом 2:1.

О чем говорят эти результаты?

Во-первых! Налицо паритет в очных поединках. Несмотря на разницу в классе и в подборе исполнителей, Реал Бетис – Реал Мадрид матчи между собой проводят в обоюдоострой борьбе.

Во-вторых! Невысокая результативность в очных встречах. Два гола за игру это уже много.

В-третьих! Свои домашние матчи команды не проигрывают.

По всей видимости, и предстоящая игра также не будет обильной на забитые голы.

Ориентировочные составы

Если не случится ничего особенного, то мы сможем увидеть на поле обе команды в своих боевых составах. Хочется верить, что оборона "Реала" пополнится вернувшимися в строй Александром-Арнольдом и Карвахалем, хотя по прогнозам медиков их возвращение запланировано на середину января 2026 года.

По Камавинге пока вопрос. Травма щиколотки требует длительного лечения и последующего восстановления. Так что пока Алонсо пока с трудом представляет состав своей команды на предстоящую игру. По всей видимости, мы увидим тот же набор игроков, который играл в матче против "Алавеса".

Если с Мбаппе и Жуниором ничего не случится, следует ожидать на матч игровую схему 4-4-2. При хороших раскладах вероятна схема 4-3-3.

У гостей с составом пока также проблемы. Очень полезным будет возвращение в строй Эктора Бельерина. По игровой схеме все просто. Гости будут играть от обороны, так что мы ожидаем игровую схему 4-2-3-1 с колумбийцем Кучо на острие атаки.

По составам и по игровой модели мы можем увидеть дубль два мартовского матча Реал Бетис Реал Мадрид сезона 2024/25 за некоторым исключением.

Ключевое противостояние матча

Как будет складываться игра 4 января, мы не знаем. Но уже сейчас можно допустить, где и на каком участке поле будут разворачиваться главные события, где будет наиболее остро просматриваться противостояние игроков.

Ориентируясь на прошлые результаты, в предстоящей игре Реал Бетис – Реал Мадрид статистика будет примерно такой же. Хозяева поля будут владеть мячом, и стараться захватить центр поля. Гости уйдут в глухую оборону, в надежде, что в какой-то момент игры появятся возможности для успешных контратак.

Вероятно, нам придется наблюдать попытки оборонительных порядков гостей противостоять дриблингу Мбаппе, прорывам Винисиуса Жуниора и Биллингема на флангах. Чтобы снизить давление на свою оборону, в центре поля опорники Бетиса будут вынуждены нейтрализовать Вальверде и Биллингема.

Тренды и статистика для ставок

В преддверии матча в Мадриде интересно вспомнить, когда, кто и какие делал ставки на матчи с участием "Бетиса" и мадридского "Реала". Мало кто рисковал и ставил на чистую победу королевского клуба. Аналогично под вопросом ставка на победу гостей. Другое дело, когда заключается пари на исход П1Х или на П2Х.

Т.е. высоки шансы на исходы, когда не проигрывает ни одна, ни вторая команда. Трендом можно считать ставку на тотал больше 1 или на тотал меньше 1. Очень часто матчи с участием Бетиса и Реал Мадрида заканчиваются вничью или с минимальным перевесом, поэтому можно поставить на ставку с форой 1 или 1.5 на Бетис. На Реал можно поставить ставку с форой 1 или 1.5. со знаком минус.

В минувшем сезоне беттор из Сан-марино выиграл 24000€, поставив на матч "Бетис" - "Реал" тотал 1,5. Игра закончилась победой Бетиса со счетом 2:1.

Можно рискнуть и поставить на забитые голы королевского клуба во втором тайме. Может принести выгоду ставки на спортивную статистику, однако команды играют аккуратно и вряд ли ставки на желтые и красные карточки окажутся выигрышными.

Котировки, прогноз и где сделать ставку

Букмекеры еще неохотно выставляют на игру, которая состоится через три недели свои котировки. Тем не менее, ряд аналитиков и экспертов уже сейчас пытаются сделать на матч Бетис Реал Мадрид прогноз. Акцент делается на то, что фаворитом матча все-таки являются подопечные хаби Алонсо.

По всем критериям эта игру "сливочные" должны выигрывать. Поражение или ничья усложнят ситуацию с догонялками "Барселоны". Победа напротив, позволит сократить разрыв до минимума. Более того, не стоит сбрасывать со счетом Вильярреал и Атлетико, которые не упустят шанса подняться на более высокое место в таблице.

Наше предложение - ставьте на тотал 1.5, или на вариант "Обе забьют". Сейчас это два наиболее подходящих варианта ставок. Как альтернатива, поставьте на П1Х.

Сейчас котировки на победу мадридского "Реала" стартуют с отметки 1.4. Чем ближе игра, тем больше изменений в коэффициентах. Ставка на победу "Бетиса" пока идет с коэффициентом 2.0, однако все может измениться в считанные дни.

Что касается платформы для своих ставок на предстоящую игру, то на сайте компании имеется полный расклад по всем матчам чемпионата Ла Лиги, в том числе и события в рамках предстоящего 18 тура.

Букмекер предлагает широкий выбор исходов, а котировки отличаются достаточно высокими значениями. В особенности, компания славится большим выбором ставок на матчи ТОП-чемпионатов.



Где смотреть матч и заключение

Вся информация о трансляциях матчей чемпионата Ла Лиги и матчей других чемпионатов ТОП-уровня имеется сегодня в сети. Помимо телевизионных спортивных каналов типа eurosrort, трансляцию будут обязательно показывать стриминговые сервисы.



В заключении хочется сказать пару слов о самой игре. Противостояние мадридского "Реала" и "Бетиса" всегда проходит в упорной борьбе. Однако есть один нюанс. Богатым на красивые моменты матч не будет. Это скорее будет рабочая игра, трудная, вязкая и с минимальным количеством голевых моментов.