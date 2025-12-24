Нелли Буюклянова избрана президентом Федерации тенниса Кыргызстана

Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана. Об этом сообщили в спортивном ведомстве страны.

Предыдущий руководитель федерации Нурдин Медетов накануне сложил свои полномочия.

Выступая после своего избрания, Буюклянова отметила, что перед федерацией стоит ряд приоритетных задач. В ближайшее время основные усилия будут направлены на популяризацию тенниса во всех регионах Кыргызстана, а также на повышение его доступности для населения.

"Спорт должен быть доступен каждому, независимо от места проживания, возраста или социального статуса. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, и данное направление станет одним из ключевых", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам нового президента, важным направлением работы федерации станет совершенствование системы подготовки спортсменов и повышение качества тренировочного процесса.