Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

Ленинский район провел акцию против цифрового насилия в отношении женщин

184  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном торгово-развлекательном центре "Азия Молл" 9 декабря 2025 года состоялось мероприятие в рамках международной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". Акция была организована Управлением социального развития муниципальной администрации Ленинского района при поддержке ЮНФПА (Фонда ООН в области народонаселения).

В 2025 году ключевой темой кампании стала борьба с цифровым насилием. Организаторы подчеркнули, что с развитием технологий женщины и девочки всё чаще сталкиваются с угрозами, преследованием и дискриминацией в онлайн-пространстве, что требует новых подходов к защите прав человека.

Мероприятие открыла заместитель главы муниципальной администрации Ленинского района Бактыгуль Исмаилова.

"Сегодня крайне важно не только говорить о проблеме, но и объединять усилия государства, международных организаций и гражданского общества. Повышение осведомленности - это первый и важнейший шаг к предотвращению любого вида насилия, включая его современные цифровые формы", - отметила она в приветственном слове.

Акция собрала около ста участников. Для гостей ТРЦ была подготовлена насыщенная интерактивная программа:

Тематические викторины: участники смогли проверить свои знания в области прав человека и безопасности в сети. Самые активные получили памятные подарки и символику кампании.

Культурная часть: праздничную атмосферу создали выступления известных исполнителей, которые поддержали социальную инициативу своими творческими номерами.

Информационные площадки мероприятия позволили посетителям узнать о механизмах защиты от гендерного насилия и получить консультации специалистов. Совместная инициатива мэрии и ООН призвана еще раз напомнить обществу о принципе "нулевой толерантности" к любым проявлениям жестокости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453767
Теги:
гендер, Ленинский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  