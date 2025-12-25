Ленинский район провел акцию против цифрового насилия в отношении женщин

В столичном торгово-развлекательном центре "Азия Молл" 9 декабря 2025 года состоялось мероприятие в рамках международной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". Акция была организована Управлением социального развития муниципальной администрации Ленинского района при поддержке ЮНФПА (Фонда ООН в области народонаселения).

В 2025 году ключевой темой кампании стала борьба с цифровым насилием. Организаторы подчеркнули, что с развитием технологий женщины и девочки всё чаще сталкиваются с угрозами, преследованием и дискриминацией в онлайн-пространстве, что требует новых подходов к защите прав человека.

Мероприятие открыла заместитель главы муниципальной администрации Ленинского района Бактыгуль Исмаилова.

"Сегодня крайне важно не только говорить о проблеме, но и объединять усилия государства, международных организаций и гражданского общества. Повышение осведомленности - это первый и важнейший шаг к предотвращению любого вида насилия, включая его современные цифровые формы", - отметила она в приветственном слове.

Акция собрала около ста участников. Для гостей ТРЦ была подготовлена насыщенная интерактивная программа:

Тематические викторины: участники смогли проверить свои знания в области прав человека и безопасности в сети. Самые активные получили памятные подарки и символику кампании.

Культурная часть: праздничную атмосферу создали выступления известных исполнителей, которые поддержали социальную инициативу своими творческими номерами.

Информационные площадки мероприятия позволили посетителям узнать о механизмах защиты от гендерного насилия и получить консультации специалистов. Совместная инициатива мэрии и ООН призвана еще раз напомнить обществу о принципе "нулевой толерантности" к любым проявлениям жестокости.