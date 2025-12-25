Погода
В КР прошел международный фестиваль документального кино о правах человека

207  0
- Карыпбай кызы Толгонай
С 12 по 16 декабря 2025 года в Бишкеке состоялся XIX Международный фестиваль документального кино о правах человека "Бир Дуйно Кыргызстан". Соорганизатором мероприятия выступил Институт Омбудсмена Кыргызской Республики. Это единственный в Центральной Азии правозащитный кинофорум, который на протяжении многих лет остается ключевой платформой для продвижения фундаментальных свобод и прав человека через инновационный формат Human Rights through Art - "Права человека через искусство".

Фестиваль был посвящен 80-летию Организации Объединенных Наций и приурочен к 50-летию Хельсинкского заключительного акта 1975 года - исторического документа, заложившего основу международной безопасности через уважение прав человека.

Программа фестиваля открылась показом фильма "Мандат" (The Mandate) швейцарского режиссера и эксперта по международному праву Стефана Циглера. Картина представляет собой критический анализ деятельности глобальных международных институтов, включая ООН и Международный комитет Красного Креста, и поднимает вопрос эффективности и подотчетности международных мандатов по защите прав человека в условиях современных конфликтов.

Формат "Бир Дуйно – 2025" был выстроен как площадка для обмена опытом и лучшими практиками преодоления кризисов. В фестивале приняли участие международные эксперты и правозащитники из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Молдовы и других стран. Среди них - независимые эксперты по международному праву, представители правозащитных организаций, журналистских центров и гражданского общества.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы и тематические лаборатории, посвященные вопросам климатической безопасности, гражданских и политических прав, социально-экономических и культурных прав, роли граждан в процессах принятия решений, деятельности независимых медиа, правам детей, гендерному равенству и противодействию дискриминации.

Особое место заняли дискуссионные лаборатории, ставшие экспертной платформой для диалога между гражданским обществом, государственными структурами и международными организациями. В частности, координатор Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Евгений Шацкий представил аналитический доклад о влиянии Закона Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" на развитие гражданского общества и деятельность НКО.

Отдельным направлением стали лаборатории по продвижению Руководящих принципов ООН "Бизнес и права человека", реализованные совместно с международной ассоциацией Forum Asia, а также дискуссии по трудовым правам, корпоративной ответственности и снижению рисков бедствий в уязвимых сообществах.

Фестивальные кинопоказы и обсуждения проходили с 13 по 15 декабря в зале "Flutter" Технопарка. Их посетили сотни зрителей - представители государственных, международных и неправительственных организаций, студенты, молодые режиссеры, жители и гости столицы, а также женщины-лидеры из регионов страны. Была создана инклюзивная площадка для открытого диалога о справедливости, правах и обязанностях граждан.

В конкурсную программу фестиваля вошли 22 документальных фильма - 14 национальных и 8 зарубежных. Зрителям были представлены лучшие ленты - победители и участники международных фестивалей, включая фильм - номинант на премию "Оскар".

16 декабря в Бишкеке состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей. Лауреаты получили дипломы и статуэтки фестиваля "Бир Дуйно Кыргызстан" - "Умай Эне".

Победители фестиваля "Бир Дуйно Кыргызстан – 2025":

Гран-при - "Наша земля, наша свобода" (Кения / США / Португалия / Германия), режиссеры Мина Нанди и Зиппи Кимунду.

Лучший международный фильм - "Убить тигра" (Канада), режиссер Ниша Пахуджа, номинант на "Оскар".

Лучший национальный фильм - "Путь" (Чыйыр, Кыргызстан), режиссер Айбек Байымбетов.

Специальный приз жюри - "Медиха" (США / Ирак), режиссер Хасан Освальд.

Лучший фильм по гендерному равенству - "Кикофф" (Испания / Италия), режиссеры Стефано Обино и Росер Корелла.

Лучший фильм о социальных, трудовых и экономических правах - "А как же Петей?" (Чехия), режиссер Мартин Трабалика.

Лучший фильм об экологических правах - "Я - река, река - я" (Нидерланды / Норвегия / Новая Зеландия), режиссер Петер Лом.

В номинации "Прорыв" были отмечены фильмы "Дома ли мы" (Узбекистан / Казахстан) и "Дети гор" (Кыргызстан), а в номинации "Улан улансын" - фильм "Псы" (Кыргызстан).

На церемонии закрытия также были представлены итоги шести инновационных лабораторий, посвященных безопасности информационной среды, продвижению прав человека через искусство, трудовым правам, сужению гражданского пространства и использованию механизмов ООН для защиты прав женщин и развития молодежного лидерства.

Фестиваль "Бир Дуйно Кыргызстан" вновь подтвердил свой статус важной международной площадки для диалога, солидарности и продвижения прав человека в Центральной Азии.


