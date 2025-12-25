Минсельхоз КР запускает цифровую систему распределения квот на импорт мяса

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики объявило о запуске в опытную эксплуатацию автоматизированной информационной системы (АИС) по обработке заявок на тарифные квоты для ввоза отдельных видов мяса. Данная инициатива направлена на полный перевод процессов управления квотами в цифровой формат, что позволит значительно повысить прозрачность работы ведомства и минимизировать коррупционные риски.

Новая платформа, доступная по адресу quota.agro.gov.kg, формирует единое цифровое пространство для взаимодействия импортеров и специалистов министерства. Теперь поставщики могут проходить регистрацию, подавать заявки и отслеживать их статус в режиме онлайн, получая оперативные уведомления на электронную почту. Система интегрирована с базами данных Министерства юстиции, что обеспечивает автоматическую проверку сведений о компаниях и исключает необходимость предоставления лишних бумажных справок.

Особое внимание в работе АИС уделено справедливому распределению лимитов: процедура проходит в три этапа, учитывая интересы как новых участников рынка, так и действующих поставщиков. Функционал системы также включает онлайн-мониторинг объемов фактического импорта и автоматическое ведение электронных реестров с возможностью выгрузки документов в формате PDF. Ожидается, что переход на безбумажный документооборот не только сократит сроки рассмотрения заявок, но и существенно укрепит доверие предпринимателей к государственному сектору за счет исключения человеческого фактора при принятии решений.