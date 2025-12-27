Погода
Подписан План мероприятий по реализации Декларации развития ЕАЭС

243  0
- Светлана Лаптева
В рамках Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, подписан План мероприятий (дорожная карта) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года - "Евразийский экономический путь". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития и коммерции КР.

Утверждённый План мероприятий по реализации Декларации-2030 включает 172 механизма и 345 мероприятий, охватывающих 62 направления интеграционного развития Евразийского экономического союза. Документ нацелен на укрепление общего рынка ЕАЭС, повышение устойчивости экономик государств-членов и усиление международной конкурентоспособности Союза.

Реализация Плана позволит обеспечить общий рынок ключевыми товарами и ресурсами, развить промышленную и агропромышленную кооперацию, сформировать единые транспортно-логистическое и финансовое пространства, а также расширить доступ бизнеса и граждан к цифровым услугам.

План мероприятий содержит в том числе предложения Кыргызской Республики, направленные на поддержку государств-членов с догоняющей экономикой. Они предусматривают разработку форм и механизмов поддержки, в том числе в рамках действующих институтов развития. Также предусмотрено формирование в пилотном режиме перечня документов, необходимых для перемещения товаров во взаимной торговле, и размещение такого перечня на официальном сайте Комиссии. Это создаст удобные условия для предпринимателей Кыргызской Республики при сборе всех необходимых документов для экспорта товаров в страны ЕАЭС.

Значительное внимание в Плане уделено совершенствованию таможенного, технического, санитарного и фитосанитарного регулирования, гармонизации правил обращения лекарственных средств и медицинских изделий, развитию института уполномоченных экономических операторов, а также повышению безопасности цепочек поставок.

План предусматривает масштабную цифровизацию торговли, государственных закупок, транспорта и сферы услуг, развитие электронного документооборота, смарт-контрактов и применение технологий искусственного интеллекта. Отдельные мероприятия направлены на развитие общих энергетических рынков, транспортных коридоров, интеллектуальной собственности, рынка услуг, трудовой миграции, статистики и климатической повестки.

Кроме того, документ ориентирован на устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и расширение международного сотрудничества с интеграционными объединениями, третьими странами и международными организациями, что позволит укрепить позиции Союза как одного из центров экономического притяжения в Евразии.


URL: https://www.vb.kg/453777
Теги:
ЕАЭС
