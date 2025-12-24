Погода
Проект "Когда мы едины - мы непобедимы" объединяет поколения

- Жан Алиев
В преддверии Нового года волонтёры и активисты АНО "Евразия" навестили ветеранов Великой Отечественной войны и лично поздравили их с праздником. Встречи прошли в рамках патриотического проекта "Когда мы едины - мы непобедимы".

Инициаторами акции стали руководитель проекта Софья Говязина и председатель Кыргызского общества блокадников Марат Асанбекович Кутанов. К поздравлениям присоединились педагоги, кадеты станицы Молдовановская, студенты, наставники и Тимуровцы - получилось по-настоящему тёплое и душевное событие.

Поздравления и новогодние подарки получили 13 ветеранов. Самым трогательным моментом стали письма благодарности - искренние, написанные от сердца. Их передали в рамках акции "Напиши новогоднее письмо ветерану", приуроченной к 80-летию Победы.

Волонтёры передали ветеранам письма с тёплыми словами признательности, поздравили их с Новым годом и выразили искреннюю благодарность за подвиг, мужество и самоотверженность. Для ветеранов такие встречи - это не просто подарки, а внимание, живое общение и напоминание о том, что их помнят и ценят.

Подобные инициативы помогают сохранять историческую память, объединяют поколения и учат уважению к тем, кто отстоял мир и свободу нашей Родины.


ветераны, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
