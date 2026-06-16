Сила остаться: АСЕАН и вызов Мьянмы

АСЕАН не создавалась для лёгких времён. Сегодня Мьянма представляет собой это в наиболее убедительной форме. Путь вперед неясен. Прогресс идет медленно. А для государств-членов, взвешивающих свои дипломатические приоритеты, постоянное сосредоточение внимания на кризисе, который не поддается разрешению, может восприниматься как инвестиция без отдачи.

Однако история АСЕАН предлагает иную перспективу. Блок преодолевал территориальные споры, финансовые кризисы и политические потрясения именно потому, что его члены предпочитали оставаться рядом друг с другом в трудные времена, а не уходить в комфортную дистанцию. Именно этот инстинкт - оставаться вовлеченными, поддерживать открытые каналы связи, верить в то, что коллективное терпение приводит к лучшим результатам, чем индивидуальная отстраненность, - сделал АСЕАН значимым институтом, а не просто собранием соседей.

В отношении Мьянмы этот инстинкт заслуживает обновления.

Больше присутствия, а не меньше.

Опасения, заставляющие некоторых участников дистанцироваться, вполне обоснованы. Ни одно правительство не хочет выглядеть легитимным в ситуации, которая его беспокоит. Ни одна страна не хочет тратить дипломатический капитал на процесс, который, кажется, продвигается медленно. Это реальные соображения, а не признаки безразличия.

Однако более сдержанная позиция АСЕАН по Мьянме не делает ситуацию спокойнее. Она делает ее более уязвимой для влияния тех, кто не заинтересован в региональной стабильности или долгосрочном благополучии Мьянмы. Пространство, образовавшееся в результате снижения вовлеченности, не остается пустым - оно заполняется динамикой, которую значительно сложнее изменить после того, как она укоренилась.

Наиболее эффективный способ защитить регион от наихудших последствий - это не дистанцироваться от проблемы, а оставаться достаточно близко к процессу, чтобы голос АСЕАН продолжал иметь значение в его развитии.

Пятипунктный консенсус АСЕАН, согласованный в 2021 году, никогда не был быстрым решением проблемы. Но он представляет собой нечто действительно ценное: региональную структуру, разработанную самой АСЕАН на условиях АСЕАН, которая оставляет открытой дверь для диалога и возможного политического урегулирования, не требуя от какого-либо члена отказа от своих принципов.

Консенсус заслуживает постоянной поддержки. Не потому, что он оправдал все ожидания, а потому, что альтернативой региональной структуре является её отсутствие. А отсутствие структуры гораздо опаснее, чем несовершенная структура, над которой продолжают работать.

Каждое государство-член, активно участвующее в этом процессе, укрепляет его. Каждый шаг назад, каким бы незаметным он ни был, затрудняет поддержание существующей структуры и облегчает ее отклонение другими государствами-членами.

Непрерывное взаимодействие на практике

Поддержание активного участия не требует от какого-либо члена АСЕАН притворяться, что ситуация лучше, чем она есть на самом деле, или отказываться от честной оценки того, что работает, а что нет. Это означает поддержание активных дипломатических каналов. Это означает обеспечение того, чтобы гуманитарные соображения оставались в центре каждого обсуждения. Это означает поддержку Таиланда и других прифронтовых государств в преодолении наиболее непосредственных последствий кризиса. И это означает, что АСЕАН должна коллективно дать понять, что АСЕАН рассматривает стабильную и мирную Мьянму как общие региональные интересы, а не как чью-то чужую проблему.

Это не аргумент в пользу безграничного терпения или замены результатов процессом. Это аргумент в пользу признания ценности самого процесса, того, что региональные структуры создаются медленно и быстро теряются, и того, что авторитет АСЕАН как коллективного института – это то, от чего выигрывает каждый член и в защите чего каждый член играет свою роль.

Блок, который остается вместе

За последние пять десятилетий Юго-Восточная Азия достигла поистине выдающихся результатов. Регион необычайного многообразия, в котором сформировались привычки к консультациям, рамки для сотрудничества и коллективная идентичность, пользующаяся уважением на глобальных форумах. Это достижение в равной степени принадлежит всем членам АСЕАН и основано на принципе взаимной поддержки, даже когда это неудобно.

Ситуация в Мьянме предоставляет возможность продемонстрировать, что этот фундамент нерушим - что приверженность АСЕАН коллективному взаимодействию не зависит от управляемости ситуации, а именно она делает сложные ситуации более управляемыми с течением времени.

Регион и раньше преодолевал более сложные моменты. И всегда он делал это, оставаясь сплоченным. Есть все основания полагать, что тот же подход сослужит ему хорошую службу и сейчас.