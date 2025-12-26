В МИДе России состоялась встреча с послами государств Центральной Азии

Состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Юрьевича Галузина с послами государств Центральной Азии в России. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КР.

Были рассмотрены вопросы реализации Плана совместных действий, утверждённого по итогам второго саммита "Центральная Азия – Россия" (г.Душанбе, 9 октября), а также инициатив, выдвинутых лидерами центральноазиатских стран в ходе указанного мероприятия.

Беседа прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Д.А. Абаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации К. К. Боконтаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Д. К. Гулмахмадзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Э. М. Айдогдыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Б. З. Асадов.