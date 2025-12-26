Роналду и Родригес купили виллы на уединенных островах в Красном море

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес приобрели две виллы на курорте Нуджума в Красном море, сообщает застройщик Red Sea Global. Добраться до островов можно только на арендованном катере или гидросамолете, что обеспечивает максимальную приватность.

По словам Родригес, пара сразу почувствовала связь с островом и его природной красотой. "Это место, где мы чувствуем себя спокойно. Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем проводить время с семьей в полной безмятежности", - отметила она.

Роналду, 40 лет, является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023 года он выступает за саудовский "Аль-Наср". Ранее Роналду играл за "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал" (Испания) и "Ювентус" (Италия).