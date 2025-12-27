В Хакасии нашли уникальное древнее изображение с лунным календарём

В Хакасии на кургане Итколь II археологи обнаружили каменную плиту с уникальным изображением, которое хранилось в земле с конца III тысячелетия до нашей эры. Как сообщает Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, на плите выбито стилизованное лицо, к которому "подвешены" 18 загадочных сегментовидных фигур.

Семь таких фигур расположены у глаз, носа и рта, а ещё одиннадцать – в наголовье. Их форма идентична каменным "луновидным" подвескам, которые ранее находили в могилах окуневской культуры. Учёные считают эти подвески ритуальными элементами костюма.

"Количество "подвесок" и их расположение в композиции соотносятся с ключевыми закономерностями лунного календаря", - отмечают исследователи. Это открытие усиливает гипотезу о том, что древние жители Сибири использовали подобные символы для отсчёта лунных фаз.

Сам курган, датированный 2880-2630 годами до н.э., представляет собой ограду из вертикальных плит с девятью погребениями внутри. Несмотря на то, что захоронения были почти пусты, археологи нашли редкий артефакт – костяной выпрямитель древков стрел. Такие предметы практически не встречаются в погребениях окуневской культуры, что делает находку исключительной.

Справка

Окуневская культура – археологическая культура скотоводов бронзового века, распространённая в Минусинской котловине на среднем Енисее (территории современной Хакасии, юга Красноярского края и Тувы). Названа по улусу Окунев, где её впервые обнаружили в 1928 году. Культура известна в основном по погребальным памятникам – курганам с прямоугольными оградами из каменных плит.

