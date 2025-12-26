Пограничники Таджикистана нейтрализовали нападение с Афганистана

Погранвойска Таджикистана прокомментировали нападение с территории Афганистана, которое произошло 23 декабря. В заявлении отмечается, что "это была работа трёх членов террористической организации", которые пытались "совершить вооружённое нападение на один из пограничных постов Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан".

Сегодня, 25 декабря, ведомство заявило в официальном сообщении, опубликованном НИАТ "Ховар", что нападение произошло 23 декабря 2025 года в 23:30 в районе охраняемой зоны пограничного поста №5 "Боғ" Отряда пограничной службы 0341 "Сарчашма" района Шамсиддини Шохин.

Нападавшие пересекли границу и проникли на территорию Таджикистана. Таджикские пограничники 24 декабря в 11:15 выявили "место нахождения террористов" на территории страны, однако "террористы не подчинились приказу сдаться и оказали вооружённое сопротивление".

"В результате проведённой боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. С места происшествия изъято 3 огнестрельных оружия марки М-16, автомат Калашников, 3 иностранные пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, один ночной бинокль, взрывчатые вещества и другое боевое снаряжение", - сообщили в Пограничной службе.

Сообщается, что в ходе столкновения погибли два офицера Пограничных войск ГКНБ Таджикистана - Зирехбон Наврузбеков и Исматулло Курбонов.

В ведомстве подчеркнули, что "за последний месяц это уже третий случай вооружённого нападения, совершения террористических актов и пересечения государственной границы из Афганистана на территорию Таджикистана, в результате которого погибли гражданские и военные".

"Эти факты подтверждают, что правительство "Талибана" проявляет серьёзную и повторяющуюся неспособность и безответственность в выполнении международных обязательств и последовательных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Республикой Таджикистан и в борьбе с членами террористических организаций", - заявили в Пограничных войсках страны.

Ведомство выразило надежду, что "правительство "Талибана" извинится перед народом Таджикистана и примет дополнительные эффективные меры для обеспечения безопасности на границе".

Пограничные войска сообщили, что на данный момент ситуация на государственной границе спокойная, расследование инцидента продолжается.

Напомним, что ранее в результате двух других атак 26 и 30 ноября из Афганистана на приграничные районы Таджикистана погибли пять граждан Китая, ещё пятеро получили ранения.

Эти нападения сначала были совершены на базу компании по добыче руды в районе Шохин, а затем на строительную компанию в Дарвазском районе.

Таджикистан решительно осудил эти атаки и потребовал от "Талибана" ареста их организаторов.

Министерство иностранных дел правительства "Талибана" заявило, что атаки были совершены группами, цель которых - "создание нестабильности и недоверия между странами региона".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко осудил нападения и поручил руководителям силовых ведомств страны "принять меры для разрешения ситуации и предотвращения повторения подобных неприятных инцидентов".

Источник: Азия-Плюс