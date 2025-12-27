КР в 50-ке лучших направлений для отдыха в мире по версии Financial Times

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Жогорку Кенеша представил обширный доклад, в котором осветил достижения и перспективы развития в секторах туризма, культуры и спорта.

По словам Адылбека Касымалиева, туризм становится одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики страны.

В рамках крупного инвестиционного проекта началось строительство четырёхсезонного горнолыжного кластера "Ала-Тоо Резорт". Этот масштабный туристическо-горнолыжный кластер расположен в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области и охватывает три зоны - Жыргалаң, Ак-Булак и Боз-Учук - общей площадью 3 916 гектаров.

Особое внимание в туристическом секторе уделяется развитию округа Иссык-Куля и города Чолпон-Ата. Все санатории, пансионаты, гостиницы и пляжи поэтапно приводятся в соответствие с установленными стандартами, повышая качество обслуживания.

"Международная известность Кыргызстана как туристического направления также значительно растёт. В 2025 году Кыргызская Республика вошла в число 50 лучших направлений для отдыха в мире по версии авторитетного издания Financial Times. Кроме того, Кыргызстан был признан одним из лучших направлений для этнического туризма престижным британским изданием The Guardian",- подчеркнул Глава Кабмина.

В сфере культуры проведен ряд работ по капитальному ремонту зданий учреждений и улучшению их материально-технической базы. На строительство нового учебного корпуса Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой выделено 990 млн сомов. На строительство учебного корпуса Музыкального училища М.Куренкеева выделено 750 млн сомов.

Глава Кабмина также сообщил, что в городе Манас будет построена филармония на 3 200 мест и современный музей. Подобные проекты, направленные на развитие культурной инфраструктуры, реализуются во всех регионах страны.

Значимым событием для страны стало включение национального напитка Кыргызстана - максыма - в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 10 декабря 2025 года.

"Для дальнейшего развития спорта в 2025 году было создано Государственное агентство по спорту. В текущем году заработная плата тренеров увеличена на 30%. Государственные расходы на спорт демонстрируют устойчивый рост: с 800 млн сомов в 2020 году до 2,2 млрд сомов в 2024 году и 2,5 млрд сомов в 2025 году",- сказал Глава Кабмина.

В стране активно восстанавливается спортивная инфраструктура и строятся новые объекты. В 2025 году реконструирована Малая спортивная арена в Бишкеке на 5 000 мест. В городе Манас построен дворец спорта на 5 200 мест бюджетом в 1 млрд сомов.

"В Бишкеке ведется строительство стадиона "Бишкек Арена" на 51 000 мест, соответствующего стандартам FIFA. Во всех регионах открываются новые спортзалы и стадионы, создавая современную спортивную инфраструктуру, доступную для широких слоев населения",- рассказал Глава Кабмина.